 

Совет Госдумы проведет выездное заседание в Петербурге

17.06.2022, 16:31, Разное
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Володин и Беглов обсудили развитие Санкт-Петербурга. Речь шла о необходимых для этого законодательных актах.

Также Володин и Беглов договорились провести в северной столице осенью 2022 года выездное заседание Совета Госдумы.

В Санкт-Петербурге парламентарии намерены обсудить развитие больших городов. Депутаты затронут вопросы транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, переработки твердых бытовых отходов.

XXV Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. В нем принимают участие представители более 90 стран. Главной темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире.



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