Наряды, аксессуары, мейкап: как добавить такой модный металлик в свой образ

Цвета металлик уверенно становятся трендом текущего сезона. Как гармонично интегрировать их в свой образ, чтобы не испортить лук? Вот несколько полезных рекомендаций, которым нужно следовать для создания эффектного образа.

Обувь

Сочетайте обувь металлик с повседневной и нарядной одеждой. Туфли прекрасно смотрятся как с джинсами, так и с элегантным платьем. Учитывайте тон своей кожи. Если она светлая, то подойдет серебристый оттенок, а если смуглая, то золотой.

Украшения

Не сочетайте несколько украшений оттенка металлик. Выберите что-то одно: или колье, или серьги, или браслет.

Учтите, что такие украшения лучше всего подходят для торжественного образа: они сочетаются с ярким вечерним макияжем.

Аксессуары

Если одежда цвета металлик кажется вам слишком яркой и привлекающей к себе внимание, тогда используйте новый тренд в аксессуарах. Например, в виде сумки, поясного ремня и т. д.

Макияж

Тренд металлик также можно использовать в макияже. Очень стильно и эффектно смотрятся золотистые или серебристые тени в контексте вечернего мейкапа. К слову сказать, вы можете использовать и другие цвета. Главное, чтобы был оттенок металлик.

Если вам нравится создавать экстравагантные образы, то можете накрасить губы помадой с оттенком металлик.

Маникюр и педикюр

Без маникюра не получится эффектного образа. И в нейл-сфере есть свои тренды, и металлик в этом сезоне тоже как никогда актуален. Покрытие с таким оттенком, с красивым блеском смотрится очень стильно. Попробуйте сделать френч с оттенком металлик, чтобы восхитить окружающих эффектным образом.

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Цвет волос

А это вариант для самых смелых и отважных. Перекрасить волосы в оттенок металлик — это то, что само по себе свидетельствует о яркой личности обладательницы такой прически. Если вам нравится приковывать к себе взгляды окружающих, то возьмите на вооружение данный тренд.

Кстати, можно перекрашивать не всю шевелюру, а лишь отдельные пряди. Красиво переливающийся металлический оттенок на волосах придаст вашему образу больше загадочности, подчеркнет вашу креативную натуру.

Одежда

Не бойтесь одежды цвета металлик. Возможно, полностью монохромный образ не подойдет для повседневного ношения, зато будет уместен на вечеринке или на торжественном мероприятии.

Одежда цвета металлик автоматически делает любой образ праздничным.

Вы также можете включить отдельные вещи цвета металлик в повседневные луки. Это может быть сочетание брюк или джинсов с футболкой или майкой металлик, которые нынче в моде.