«Преследовал избирательные цели» – оппозиция раскритиковала Макрона за поездку в Киев накануне выборов

Накануне второго тура выборов в парламент поездка президента Франции Эммануэля Макрона на Украину стала главной темой для нападок оппозиции, передаёт France 3. Глава Нацобъединения Марин Ле Пен обвинила главу правительства в скрытых политических мотивах, лидер левой коалиции NUPES Жан-Люк Меланшон усомнился в целесообразности этого визита, а представитель республиканцев Мишель Барнье посетовал, что Макрон не собрался на Украину раньше.

В преддверии второго тура выборов в парламент Марин Ле Пен продолжает свои поездки по Франции. Выступая в поддержку своих кандидатов в Мозеле, она раскритиковала визит Эммануэля Макрона на Украину.

МАРИН ЛЕ ПЕН, лидер «Национального объединения»: Вопросы вызывает выбранная дата.

По мнению главы Нацобъединения, в официальной поездке президента видны скрытые политические мотивы.

МАРИН ЛЕ ПЕН: Очевидно, что решение об этой поездке за два дня до парламентских выборов преследовало избирательные цели. Будем надеяться, что она хотя бы ускорит достижение мира, потому что это самое важное.

Во время промежутка между двумя турами выборов этот человек очень резко высказывался в адрес главы государства. Однако сегодня днём Жан-Люк Меланшон предпочёл отказаться от полемики.

ЖАН-ЛЮК МЕЛАНШОН, лидер коалиции NUPES: Я считаю правильным, что президент Французской Республики публично и эффектно напоминает, на чьей стороне все без исключения французы. С другой стороны, можно, конечно, задаваться вопросами о смысле этой поездки, но раз уж он находится за границей, в зоне боевых действий, я предлагаю сильно не лезть в полемику.

Со стороны республиканцев бывший министр иностранных дел Мишель Барнье упрекает Эммануэля Макрона за то, что тот слишком медлил с посещением Украины.

МИШЕЛЬ БАРНЬЕ, бывший европейский комиссар: Этот визит был бы более эффективным и более понятным, если бы его организовали раньше. Я думаю, на следующий день после своего повторного избрания у Макрона было время. Он мог бы быстрее сформировать своё правительство, не затягивать с назначением премьер-министра и правительства и потратить оставшееся время на эту поездку.

Таким образом, с приближением важных для страны выборов поездка президента Республики в Восточную Европу стала излюбленной темой для нападок оппозиции.

Дата выхода в эфир 16 июня 2022 года.