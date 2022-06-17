Скандалы: Долговой отжим

Банкиры из Баку нацелились на Эрмитаж

Владельцы Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа опасаются рейдерско-го захвата здания. Отель в центре Петербурга много лет является предметом спора между МБИК и Международным банком Азербайджана. Здание отеля «Эрмитаж» на улице Правды, 10 – памятник архитектуры XIX века. До революции здесь размещался Петроградский железнодорожный клуб, в советское время – ДК работников пищевой промышленности. С 2007 года собственником объекта является АО «Международная балтийская инвестиционная компания» (МБИК). С ноября 2013 года действует пятизвездочная Официальная гостиница Государственного Эрмитажа на 125 номеров.

Проект реконструкции и строительства отеля с 2008 года финансировался за счет кредитов и вексельных займов банка «МБА – Москва», российской «дочки» ОАОА «Международный банк Азербайджана» (МБА контролируется правительством Азербайджана). МБА – крупнейший азербайджанский банк, именно в нем хранятся деньги Фонда Гейдара Алиева (президент Фонда – Мехрибан Алиева, первая леди и первый вице-президент Азербайджана). «МБА – Москва» – первый в России банк с участием иностранного капитала из СНГ.

Согласно договоренности между МБИК и «МБА – Москва», срок кредитного договора должен был составлять 15 лет. Однако, вместо этого МБА оформлял краткосрочные договора, которые в будущем предполагалось объединить в один долгосрочный договор. Тем не менее, МБИК осуществляла регулярное погашение кредитов и векселей до конца 2015 года.

Когда в 2016 году сменилось руководство МБА, началось препятствование в выплатах по кредиту и последовали судебные разбирательства с гостиницей. В 2017 году после обращения руководства МБИК к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву было заключено мировое соглашение о рефинансировании на $42 млн. По этому соглашению, получается, что банк должен был разблокировать все счета МБИК, а компания выплачивать по графику платежи. Однако, счета МБИК были разблокированы только ближе к концу 2018 года – после обращения руководства компании к послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюль-оглы.

Правоприемником в споре за отель «Эрмитаж» выступает азербайджанская небанковская кредитная организация – ЗАО НКО «Аграркредит». В Петербурге эта компания владеет торговым центром «Невский» на Народной улице. «Аграркредит» получила от банка право требования по большинству векселей, выпущенных инвестором гостиницы.

После разблокировки счетов, с декабря 2018 года до августа 2019 года, гостиница ежемесячно в соответствии с графиком перечисляла средства в счет погашения долга, а с сентября по декабрь средства не списывались с корреспондентского счета и МБИК приходи-лось подавать претензии. Далее, явный отказ банка в списании средств лег в основу блокировки счетов компании по инициативе МБА и «Аграркредит», а также уголовного преследования руководства гостиницы за якобы невыполнение финансовых обязательств.

В январе 2020 года, при поддержке посольства Азербайджана в РФ, состоялась встреча сторон конфликта. По итогам встречи владельцы отеля «Эрмитаж» сформулировали предложения о погашении действующей вексельной и кредитной задолженности в срок на 7 лет под залог имущества и именных акций АО «МБИК». Ждать ответа пришлось больше года.

Только в июле 2021 года с руководством гостиницы встретился азербайджанский дипломат Гудси Османов с представителем кредиторов Измиром Исмаиловым. Они заявили, что уполномочены правительством своей страны решать вопрос по изъятию отеля «Эрмитаж» и его продаже с торгов.

В 2006-2013 годах Гудси Османов работал генеральным консулом Азербайджана в Петербурге. Затем стал заместителем посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы, курировал работу с регионами РФ и диаспорой. С 2016 года – посол Азербайджана в Молдавии. Сын дипломата, петербургский бизнесмен Эмиль Османов в 2018 году проходил по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, Османов-младший организовал преступную схему по обналичиванию 150 млн рублей в месяц, за что получал «комиссию» 10%. Если верить сообщениям в сети, Смольнинский суд признал Эмиля Османова виновным и приговорил его к трем годам колонии.

На встрече с руководством гостиницы представитель компании «Аграркредит» Измир Исмаилов потребовал передать ему 100% акций АО «МБИК», а в противном случае намекнул на продолжение судебного и уголовного преследования, как на юридическое лицо так и в отношении его руководства.

В ноябре 2021 года вслед за отказом в передаче акций компании на ее руководство было заведено уголовное дело, последовали обыски и новый виток в срыве нормального функционирования гостиницы.

В январе 2022 года судебные приставы выставили на торги гостиничный комплекс «Эрмитаж» площадью 11 тысяч квадратных метров. Начальная цена — более 3,5 млрд рублей.

История развития отношений гостиницы Эрмитажа и кредиторов показывает, что Международный банк Азербайджана и их партнеры из компании «Аграркредит» изначально явно не были заинтересованы в том, чтобы МБИК погасила свой долг. Поэтому всячески этому препятствовали. Возможными целями этого являлись сознательно уничтожение и рейдерский захват уникального культурного проекта.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”