Мнение: Конец легитимности

Почему мобилизация станет приговором режиму

Война, как уже многие пишут, понемногу входит в стадию истощения, причем с обеих сторон. «Оживить» войну со стороны России может мобилизация – то, на что все четыре месяца молятся Гиркины и прочие российские полусумасшедшие, чей час неожиданным образом пробил в тот момент, когда вся рыхлая махина, бронтозавр с огромной массой и маленькой головкой под названием РФ, тоже окончательно свихнулась.

Но тот же Гиркин явно недостаточно отдает себе отчет, насколько изменится всё восприятие СВО в России, если в самом деле начнется достаточно масштабная мобилизация. Начиная с того, что тогда уж точно придется сменить название – война действительно станет войной. Гиркины радуются, считая, что мобилизация и объявление «военного положения» всё упростит – «паникеров и трусов» можно будет расстреливать на месте «по законам военного времени», у армии появятся новые бесплатные стада пушечного мяса, на всякие вопросы типа «куда пропало молоко в пакетах» можно будет отвечать «Молчи, предатель! На передовую захотел?!» и т.д. В общем, полное счастье.

Однако произойдет и другое, прежде всего – резкое повышение градуса безысходности в российском обществе. Ведь до сих пор, как ни странно, власти удается (во многом в результате введения беспрецедентных мер по введению тотальной цензуры) удерживать у основной массы потребителей в РФ впечатление, что все происходящее как бы «понарошку». Просто, дескать, объявили очередное шоу «Как мы побеждаем Украину и всем показываем кузькину мать», естественно, с гарантированным хеппи-эндом и всеобщим счастьем в конце.

Именно это и гарантирует война посредством исключительно контрактников (и, кстати, в этом и проявился неожиданный и крайне, получается, существенный недостаток контрактной системы комплектования армии, о котором в свое время предупреждали только некоторые, самые дальновидные эксперты: оказалось, что контрактная система создает соблазн у безответственных правительств развязывать войны с кем вздумается, без опасения вызвать недовольство у апатичного общества).

Но всё изменится, если будет объявлена мобилизация плюс военное положение. Потрясенный обыватель вдруг увидит, что он живет вовсе не в телевизионной сказке – напротив, кровь, грязь и смерть придут непосредственно в его дом. Не через экран, а напрямую – зловонный труп принесут и положат непосредственно в прихожей. Привыкай, принюхивайся. Готовься.

Как говорили в телевизоре (пока не ушли все рекламодатели), «По-нашему, это шок». И тут встанет главная проблема всего существующего в России режима – недостаточная легитимность. Она существовала всегда, но под покровом «стабильности» не обострялась. Военное положение и повестка в военкомат умирать – начало кризисной ситуации, и тут проблема легитимности встает в полный рост.

Проблема легитимности выражается очень просто: обыватель поднимает глаза, замечает забравшееся выше него некое «начальство» и впервые в жизни задает вопрос – «А вы, собственно, кто такие?» Ответа на такой вопрос у режима нет. То есть – забалтывать, подкупать и просто сажать очкастых интелей или порывистых юношей давно научились, но если вопрос будет задавать «глубинный народ» – ответа нет. Демократия дискредитирована, монархия упразднена, церковь непопулярна, военная диктатура неприемлема для самой правящей ОПГ (в которой военных просто нет) – нет даже видимости подходящего ответа.

Поэтому видимость «стабильности» и «лишь небольших временных трудностей» будут держать до последнего. Режим туп, но мыла не ест и гиркиных слушать не будет. Режим не имеет никаких идей, планов и перспектив, «стабильность» для него – не какая-то финтифлюшка или «уступка массам», а тот самый гвоздь, на котором он держится. Я бы ожидал противоположного: не военного положения, а того, что в телевизор начнут возвращать развлекательные передачи. В большом, очень большом количестве.