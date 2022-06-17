Россиянам, которые вернутся на Родину до конца года, выплатят денежное пособие

Минфин утвердил порядок выплаты гражданам, которые в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года примут решение о возвращении в Россию после демонстративного отъезда в другие государства.

После предоставления всех документов они смогут получить материальное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

– Сегодня важно разработать механизм возвращения на родину высококвалифицированных кадров. Не секрет, что большинство из них при отъезде приняли эмоциональное решение и наверняка жалеют об этом. В частности, речь об артистах и программистах. Однако вернуться им тоже тяжело. Есть те, кто сомневается, а стоит или не стоит. Единовременная денежная выплата поможет принять им правильное решение, – отметил представитель ведомства.

Для получения выплаты вернувшимся гражданам необходимо обратиться в отделения социальной защиты населения. Там они напишут заявление с указанием причин, побудивших их эмигрировать из России и вернуться в страну (впоследствии оно может лечь в основу уголовного дела). К нему необходимо приложить: нотариально заверенную копию паспорта со страницей с информацией о пересечении государственной границы РФ, полис ОМС, СНИЛС, ИНН и другие документы по требованию ответственного лица.

Против граждан, которые получат единовременную выплату, а позже вновь покинут пределы России, будут возбуждены административные дела.

– Деньги будут возвращены в казну либо путём списания с банковского счёта, либо за счёт продажи имущества получателя средств. При этом мы предоставим право службам проникать в жилище гражданина и изымать имущество без его ведома и согласия, – заверили в правительстве.

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