Россию не уведомляли о расторжении соглашения о безвизовых поездках с Украиной

Объявленное Киевом решение ввести визовый режим для граждан РФ с 1 июля вызывает недоумение, Москва не получила уведомление о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран, сообщили в Москве.

«Российская сторона не получала уведомления о расторжении соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что это решение вызывает недоумение. Так, в «соответствии с п. 2 ст. 8 этого соглашения его действие может быть прекращено только после шести месяцев с даты письменного уведомления другой стороны».

Напомним, правительство Украины приняло решение о введении визового режима для граждан РФ с 1 июля, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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