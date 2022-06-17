 

Вице-премьер Борисов о запасах вооружений: Ракеты не кончатся

17.06.2022, 15:08, Новости дня
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Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Не надейтесь, (ракеты – прим. ВЗГЛЯД) не кончатся», – передает его слова «Вести.ru».

Борисов пояснил, что те боезапасы, который сейчас будут потрачены, можно быстро восстановить.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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