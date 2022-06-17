 

Силуанов назвал доллар токсичной валютой

17.06.2022, 15:08, Новости дня
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Россия видит перспективу в расчетах в рублях и национальных валютах, а доллары – «токсичная» валюта, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума на канале НТВ.

«Я вижу, что в ближайшее время, именно упор на расчеты в российских рублях и национальных валютах – это наша перспектива. <…> Доллары – токсичны», – передает ТАСС его слова.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что доллар превратился в наркотик, на который подсадили весь мир.

Напомним, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. На этом фоне произошло сильное укрепление курса российской национальной валюты.

Президент Владимир Путин отмечал, что «доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется». Путин подчеркивал, что рубль в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Глава государства также заявлял, что ситуация в валютной сфере в РФ сейчас стабильная.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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