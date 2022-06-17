 

Уход зарубежных брендов дал шанс российским производителям одежды

17.06.2022, 15:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России есть свои популярные бренды, их производства и пошивочные цеха находится внутри страны. Для таких компаний появляются новые возможности, которыми необходимо пользоваться, полагает гендиректор “Мюнц Групп” Кирилл Цеджинов.

Одной из таких возможностей он назвал качественную дистрибьюцию бренда. С уходом западных компаний российские производители начинают занимать наиболее удобные освободившиеся площади.

По словам Цеджинова, девелоперы поняли, что в России есть качественные и успешные бренды, с которыми нужно работать.

“К примеру, мы въезжаем на те площадки, которые раньше занимали зарубежные бренды большими форматами от 500 квадратных метров. А в торговых центрах, где магазин Thomas Munz уже присутствовал, проводим релокацию. Thomas Munz переезжает на большую площадь, а на старой площадке размещается еще один из наших лицензионных брендов — Salamander”, – приводит слова эксперта “Газета.ру”.

Еще одна возможность заключается в конъюнктурности. По его словам, отечественные бренды лучше зарубежных компаний знают потребности россиян.

Уход некоторых зарубежных компаний дает возможность отечественным производителям активнее расширять сеть магазинов. Цеджинов сообщил, что в скором времени “Мюнц Групп” откроет еще 150 торговых точек под брендом Thomas Munz и до 400 — под брендом Salamander.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал поддержку предприятиям легкой промышленности. Власти города приняли несколько пакетов антикризисных мер, акценты сделаны на сохранении рабочих мест, импортозамещении и инновациях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.20 / На Аляске хотят убрать статую первого русского губернатора штата

17.07.20 / Камера слежения запечатлела «призраков» в пустующем доме

17.06.21 / Увлажнение кожи лица в разном возрасте: как правильно это делать

08.06.21 / Невероятное везение ждет три знака зодиака этим летом

23.02.22 / Ксения Собчак, Кирилл Серебренников, Светлана Бондарчук и другие на открытии выставки Айдан Салаховой

14.04.22 / “Пляшет под дудку США”: Володин раскритиковал Зеленского

23.10.20 / Мнение: Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

09.02.22 / Софья Лебедева о сравнении с Дженнифер Лоуренс, работе с Тэроном Эджертоном и сериале “Последний министр”

17.05.21 / Поцелованные солнцем: самый горячий летний тренд в макияже

16.08.21 / Вакцинный фашизм собирает свою жатву: 94-летний ветеран труда не прожил и 7 месяцев после укола “Спутником”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика