Уход зарубежных брендов дал шанс российским производителям одежды

В России есть свои популярные бренды, их производства и пошивочные цеха находится внутри страны. Для таких компаний появляются новые возможности, которыми необходимо пользоваться, полагает гендиректор “Мюнц Групп” Кирилл Цеджинов.

Одной из таких возможностей он назвал качественную дистрибьюцию бренда. С уходом западных компаний российские производители начинают занимать наиболее удобные освободившиеся площади.

По словам Цеджинова, девелоперы поняли, что в России есть качественные и успешные бренды, с которыми нужно работать.

“К примеру, мы въезжаем на те площадки, которые раньше занимали зарубежные бренды большими форматами от 500 квадратных метров. А в торговых центрах, где магазин Thomas Munz уже присутствовал, проводим релокацию. Thomas Munz переезжает на большую площадь, а на старой площадке размещается еще один из наших лицензионных брендов — Salamander”, – приводит слова эксперта “Газета.ру”.

Еще одна возможность заключается в конъюнктурности. По его словам, отечественные бренды лучше зарубежных компаний знают потребности россиян.

Уход некоторых зарубежных компаний дает возможность отечественным производителям активнее расширять сеть магазинов. Цеджинов сообщил, что в скором времени “Мюнц Групп” откроет еще 150 торговых точек под брендом Thomas Munz и до 400 — под брендом Salamander.

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