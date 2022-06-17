Глава “Росатома” рассказал об экологических проектах госкорпорации

Участники сессии обсудили “зеленую” повестку, взаимодействие бизнеса и власти в реализации экопроектов и значимость экологии в контексте устойчивого развития. Также обсуждалась роль бизнеса в сохранении экоресурсов страны.

Сессию открыла зампред правительства Виктория Абрамченко. Она отметила рост заинтересованности бизнеса в реализации экологических проектов. По ее словам, в 2021 году российские предприниматели вложили в экопроекты более триллиона рублей.

Вице-премьер уточнила, что в России ежегодно образуется около восьми миллиардов тонн промышленных отходов. “Росатом” активно участвует в их ликвидации, заявила она.

Зампред правительства отметила успешную работу госкорпорации по рекультивации крупнейшей свалки в Челябинске. Это значительно улучшило экологическую ситуацию в регионе, подчеркнула она.

“Рекультивировав свалку, мы решили две задачи: город получил экологически чистую территорию для проведения, в том числе, спортивных мероприятий, и, второе – мы в Челябинске – городе, который входит в 12 городов РФ с наиболее грязным воздухом – на 20% снизили выбросы вредных веществ в атмосферу”, – сказала она.

Также представитель кабмина обратила внимание на другие проекты госкорпорации. В частности, “Росатом” занимается обезвреживанием и ликвидацией накопленных отходов и очисткой загрязненных территорий в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, ликвидирует накопленный экологический вред на полигоне “Красный Бор”.

Гендиректор “Росатома” Алексей Лихачев рассказал об экологических проектах госкорпорации и их бизнес-составляющей. По его словам, в России ежегодно нарабатывается до 350 тысяч тонн самые опасных промышленных отходов I и II класса опасности.

Он отметил, что правительство поставило перед госкорпорацией задачу создать систему учета и контроля оборота таких отходов. Систему запустили в тестовом режиме в 2021 году совместно с бизнесом.

С 1 марта текущего года система работает в полноценном режиме. Сейчас в ней более 30 тысяч пользователей. “Теперь мы понимаем где что образуется, куда все свозится и как перерабатывается”, – сказал Лихачев.

Также он обратил внимание на задачу правительства построить еще семь заводов, чтобы перекрыть весь спектр переработки наиболее опасных промышленных отходов. Заводы должны работать уже в 2025 году.

“Госкорпорация “Росатом” считает свои экологические проекты бизнесом, но относится к ним как к социально значимому служению. Экологические требования сейчас стали неотъемлемой частью правил игры. Для “Росатома” экология, конечно, это бизнес: мы обязаны считать цифры, считать умеем, но при этом это и служение, для чего, в том числе, и создавалась госкорпорация “Росатом””, – подчеркнул Лихачев.