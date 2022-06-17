«Если вы ничего не ожидаете от кого-то, вы никогда не разочаруетесь»: пора снизить ожидания от окружающих ради вашего психического здоровья

Иногда наши отношения с окружающими не складываются лишь потому, что мы слишком много ждем от людей. Несправедливо завышенные ожидания вредят нашему психическому здоровью. Постоянно надеяться на что-то и потом разочаровываться утомительно, это эмоционально истощает, и установка такой нереально высокой планки опасна для нас самих. Вот как «примирить» свои ожидания с реальностью, чтобы жить в гармонии с собой и окружающими.

Высокие ожидания порождают гнев и отчаяние

Если вы будет слишком многого ждать от людей, вы постоянно будете жить в режиме «он снова меня подвел». Просто никто не будет подстраиваться под ваши стандарты, особенно если планка слишком высока. Постоянное чувство гнева, безнадежности и беспокойства станет преследовать вас, и вы не будете знать, что с ними делать.

Продолжая требовать от других выполнения своих требований, вы станете неприятны окружающим, даже своей семье. Вы лишь убедите себя, что все вокруг ужасны и не понимают вас. Но, однажды осознав свою ошибку и изменив правила игры, вы очень поможете себе. Есть прекрасная цитата писательницы Сильвии Плат: «Если вы ничего не ожидаете от кого-то, вы никогда не разочаруетесь».

Это не цинизм, это правда жизни

На первый взгляд такой подход может показаться довольно циничным, но это не так. Попробуйте снизить свои ожидания, чтобы избежать эмоциональных «американских горок». Просто смиритесь с тем, что люди не могут соответствовать всем вашим стандартам. Даже если вы ожидаете от себя совершенства, это не значит, что другие тоже должны быть безупречными во всем.

Вы можете быть самым строгим критиком самого себя, но не оказывайте такое же давление на других людей. Поверьте, у каждого человека есть жизненная драма, будь то проблемы в отношениях, физическое заболевание, проблемы с психическим здоровьем, жилищные проблемы или финансовый стресс. Это список бесконечен, и это то, о чем вам следует задуматься.

Вместо того чтобы слепо требовать что-то от человека, а потом обрушивать на него свой негатив, подумайте, с чем он имел дело в своей жизни. Возможно, он борется с огромными потрясениями, о которых вы даже не подозреваете. И вы только усугубляете его стресс, навязывая свои высокие ожидания.

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Вы не в силах контролировать других

Смиритесь с тем, что вы никогда не сможете контролировать в полной мере действия и реакции других людей. Зато вы можете контролировать свою реакцию на фрустрацию и разочарование. У всех нас разный жизненный опыт, поэтому наши реакции и ожидания в отношении ситуации никогда не совпадут. Злиться и расстраиваться, когда чьи-то действия не соответствуют вашим ожиданиям, не имеет смысла.

Например, вы договариваетесь о встрече с другом в 20:00. Вы приходите рано, потому что считаете неприличным появляться позже намеченного срока. Вы ожидаете, что ваш друг сделает то же самое, но он опаздывает на 20 минут. В этой ситуации нет правых или неправых, потому что у обоих очень разные представления о том, что ожидается от них. И вместо того, чтобы впадать в гнев, просто смиритесь с этим заранее.

Не отталкивайте людей от себя

Переосмысление своего негативного мышления поможет вам двигаться дальше. Навязывание своих высоких ожиданий только порождает враждебность. Вы не можете заставить кого-то думать так же или иметь те же стандарты. Однако вам под силу заглянуть внутрь себя, взять под контроль свои негативные реакции и спросить себя: «Почему это меня так беспокоит? Стоит ли мне рисковать дружбой или отношениями ради своих ожиданий?»

Самая суровая правда заключается в том, что чем больше вы будете ожидать от окружающих людей, тем больше вы будете отталкивать их от себя. Вы фокусируетесь на том, что, по вашему мнению, люди делают неправильно, и забываете, что сделало их важными для вас. Все проигрывают, когда наши ожидания настолько высоки, что никто не может им соответствовать. Вы получите гораздо больше от дружбы и отношений, если откажетесь от своих высоких ожиданий и просто станете воспринимать людей такими, какие они есть.