Двенадцать модных лайфхаков из Интернета, которые действительно работают: стильные топы без разрезов, моментальная коррекция размера джинсов и не только

Есть вероятность того, что в вашем шкафу хранится много вещей, которые вы уже не носите, поскольку они перестали быть модными или просто вам надоели. Есть замечательные способы подарить одежде вторую жизнь. Лайфхаки из Интернета помогут вам изменить фасон и добиться того, чтобы вещь стала более стильной и привлекательной лично для вас. Плюс в том, что сегодня в моде оригинальные вещи, сделанные своими руками. Попробуйте, это работает.

Бюстгальтер без бретелей под открытый топ

Если модель бюстгальтера предусматривает наличие бретелей, а вам необходимо надеть топ или майку с открытым декольте, нет ничего проще, чем замаскировать бретели. Необходимо их отстегнуть, а затем снова пристегнуть так, чтобы их можно было бы надеть на шею (этот способ подойдет для топов с бретелью-петлей). Можно также опустить левую бретель в область правой подмышки, а правую – в область левой. Таким образом образуется перекрестное фиксирование также в районе подмышек или под косточками лифа, а верх останется свободным. Вы сможете выбрать одежду с открытыми плечами, поскольку бюстгальтера видно не будет.

Превращение длинного кардигана в короткий (укорачивание изделия)

Если у вас есть кардиган или длинная кофта на пуговицах впереди, которую вы хотите превратить в короткое изделие, проделайте следующие манипуляции. Сначала застегните верхнюю пуговицу, как обычно, после чего проденьте вторую пуговицу через третье отверстие, а третью — через последнее отверстие. Подверните лишнюю ткань под низ, чтобы получилась стильная укороченная модель. Чтобы вернуть все обратно, просто расстегните пуговицы и застегните их в обычном порядке. Плюс в том, что ничего не нужно отрезать и сшивать, вы сможете надевать любимый кардиган в любую погоду.

Оригинально завязанная на груди рубашка

Вы захотели завязать рубашку на груди, но наличие бюстгальтера мешает рубашке обрести привлекательный внешний вид. То есть, видна его средняя часть, а бант на рубашке выглядит не очень стильно. Если нет возможности носить верхнюю часть одежды, надев ее на голое тело, проденьте одну полочку рубашки сквозь бюстгальтер (ее край окажется вверху), затем проденьте вторую полочку (край окажется внизу). Завяжите квадратный узел (по принципу завязывания пионерского галстука), и получите замечательный стильный топ с оригинальным узлом впереди.

Моментальная коррекция размера джинсов

Нет ничего проще, чем немного увеличить или уменьшить размер ваших джинсов. Например, если джинсы слишком велики, вы можете использовать резинку для волос, которую следует закрепить одним концом вокруг пуговицы, затем протянуть другой конец через поясную петлю и вернуть обратно на пуговицу. Складку, полученную от лишнего материала можно скрыть поясом.

Слишком узкие джинсы увеличиваются в размере так: расстегните пуговицу, обмотайте ее одним концом резинки для волос и протяните другой конец через петлю. После чего закрепите его обратно на пуговице, и это поможет поясу стать немного длиннее. Как и в первом варианте, замаскируйте пояс под ремнем.

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Маскировка зияющих расстояний между пуговицами

У девушек с большой грудью возникает следующая проблема: застегнутая на пуговицы блузка выглядит не очень привлекательно, поскольку ткань между пуговицами расходится в стороны и образуются большие отверстия, через которые просматривается бюстгальтер. Чтобы этого не было, проденьте первую верхнюю пуговицу во вторую петлю, а вторую – в первую. То есть поменяйте их местами, образовав небольшие складочки, и блузка будет смотреться более привлекательно.

Дополнительная фиксация бюстгальтера без бретелек

Нет ничего хуже, чем все время переживать о том, что бюстгальтер без бретелек может сползти вниз по телу. Чтобы этого не случилось, рекомендуется повернуть бюстгальтер застежкой вперед, зацепить бретель за петлю, протянуть ее по кругу и зацепить второй конец за петлю. У вас получится дополнительная резинка под чашечками, которая поможет бюстгальтеру держаться плотнее.

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Покупка джинсов без примерки

Если вы хотите купить джинсы без примерки, нет ничего проще. Вам не нужно идти в примерочную, достаточно всего лишь снять изделие с вешалки, а затем обернуть пояс вокруг шеи. Если пояс будет равняться обхвату шеи (имеется в виду полуобхват пояса, поскольку он в готовом изделии сложен пополам), джинсы идеально подойдут вам по размеру. Соответственно, слишком свободные или слишком тесные будут вам не по размеру.

Проглаживание без утюга

Если вы очень сильно торопитесь и у вас совершенно нет времени на то, чтобы доставать гладильную доску и гладить вашу одежду, то можно воспользоваться следующим лайфхаком. Возьмите пульверизатор и сбрызните часть одежды, которую необходимо прогладить. Затем возьмите фен и направьте струю горячего воздуха на данный участок. Руками разглаживайте складочки до полного высыхания. Таким же способом можно разгладить края изделия, используя вместо фена утюжок для выпрямления волос. Плюс в том, что одежду можно гладить, не снимая с себя.

Накладные плечи без подплечников

Если вы хотите надеть футболку большого размера так, чтобы создать эффект подплечников, вам не нужно долго кроить и сшивать изделие. Достаточно подогнуть рукав так, чтобы край стал твердым, заправив его в область плеча. Выберите необходимую длину и выровняйте изгиб импровизированной проймы. Структурируйте один, затем второй рукав, стараясь выдержать одинаковую длину плеч.

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Уменьшение талии вязаного платья

Если у вас есть трикотажное платье, которое велико вам в талии, не хватайтесь за ножницы (тем более что с вязаным материалом справиться не так просто, здесь нужен опыт и профессионализм), а просто воспользуйтесь двумя английскими булавками. Выверните платье наизнанку, после чего по обеим сторонам талии на одном уровне вставьте в швы булавки. Проденьте шнурок через булавки и завяжите на спине бантиком. Наденьте платье и отрегулируйте шнурок так, чтобы изделие село идеально. У вас получится импровизированная кулиска, наличие которой поможет платью смотреться очень эффектно и по размеру.

Превращение футболки в укороченный топ с помощью браслета

Если у вас есть длинная футболка, из которой вы планируете сделать укороченный топ, отправляйтесь на поиски круглого кольца. В качестве кольца можно использовать браслет, и это будет выглядеть очень стильно. Соберите футболку впереди так, чтобы на талии или чуть выше ее был собран весь лишний материал со спинки и переда (потяните футболку вперед, насколько это будет возможно). Проденьте уголок в кольцо до упора, подверните кончик под низ, после чего опустите кольцо. Распределите ткань так, чтобы она расположилась равномерно сверху и по обе стороны кольца.

Украшение майки цепочкой

Вы можете превратить обычную майку в нарядную вещь. Для этого необходимо, не надевая ее на себя, просто взять изделие в руки и продеть цепочку через лямки сверху. Наденьте цепочку через голову, придерживая майку впереди, после чего проденьте каждый конец цепочки через края топа, оберните вокруг спины и соедините концы. Вместо цепочки можете использовать пояс, ленту или оригинальную веревку, концы которой можно завязать. Как только вы все это сделаете, вместо повседневной майки вы получите потрясающую модную вещь с открытой спиной, которую сможете использовать в качестве нарядного предмета одежды.