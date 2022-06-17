Мнение: Турбины

Германия ведет «консультации» с Канадой по поводу задержанных ею турбин для перекачки газа, отправленных на ее территорию на ремонт, и из-за которых «Северный поток» работает сейчас в половину мощности. Канада, ссылаясь на санкции, не выпускает турбины со своей территории, и вполне вероятно, что в скором времени «Северный поток» будет вынужден вообще прекращать прокачку, так как риски работы на оборудовании, подлежащем плановой замене, возрастут.

Теоретически есть вариант, даже если Канада не согласится отдать турбины. Вчера Миллер сообщил, что «Северный поток-2» полностью готов к работе. Если перебросить газ из первого «Потока» во второй, на какое-то время возможно восстановить подачу газа. Решение, понятно, паллиативное, так как через некоторое время встанет вопрос уже с оборудованием для СП-2. Кроме того, пока неизвестно, что именно скрывается под определением «полностью готов к работе» и насколько отработана процедура подачи и приема газа из этой системы.

Для Германии происходящее — неприятный сюрприз, так как закачка газа в подземные хранилища еще очень далека до завершения, а график очень жесткий. Даже неделя выхода из этого графика может серьезно нарушить все планы. Газпром тоже должен будет решать через короткое время проблему «двух бассейнов» – труба, из которой из бассейна «выливается», внезапно стала «выливать» гораздо меньше, чем бассейн успевает наполняться.

Все это вполне вписывается в процесс ограничений и санкций — в любой момент может возникнуть кризисная или даже катастрофическая ситуация, причем заранее предугадать ее появление сложно даже специалистам, слишком много неизвестных переменных.

«И как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй!»

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