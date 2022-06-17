 

Зеленский случайно признал ВСУ «темной стороной»

17.06.2022, 13:45, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на VivaTech в Париже в виде голограммы и в футболке, на которой был призыв, отсылающий к фильму «Звездные войны»: «Переходи на темную сторону». Российский военкор Александр Коц отметил, что Зеленский совершил «каминг-аут дня».

«Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект «Звездных войн», который мы применим на практике. Мы также победим империю», – сообщил Зеленский, слова которого приводит «Царьград».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что всего одной надписью на футболке Зеленский случайно разоблачил «воинов света», как любят называть себя украинские военные.

«Ну и кто здесь «воины света, воины добра»?» – задался вопросами Коц.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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