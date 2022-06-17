В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов по контактам с Шольцем и Драги

Контактов президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги после их поездки в Киев не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о планируемых контактах, передает РИА «Новости».

Ранее Песков заявил, что Макрон является сторонником обсуждений и урегулирования разногласий за столом переговоров, Россия это ценит.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прибытии в Киев «десанта» лидеров ведущих стран Запада.

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