Юрист сказал, как защитить дачную землю от вредительства соседей

Доказать физическое воздействие на дачный участок можно с помощью установки видеокамеры, что позволит предъявить иск в суде о возмещении причиненного вреда, а если речь идет об уничтожении значительных объемов посевов, то можно и поставить вопрос о возбуждении уголовного дела, сказал газете ВЗГЛЯД советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат Нвер Гаспарян.

Нередко соседи по даче не могут договориться друг с другом по уходу за территорией. Кто-то реже ездит на дачу, не всегда вовремя ухаживает за своим участком, чем мешает соседям. Те, в свою очередь, не всегда прибегают к мирному решению проблемы. Вместо того, чтобы попытаться поговорить, некоторые выбирают сразу физическое воздействие: поливают земли у забора соленой водой, после чего некоторое время на территории соседа ничего не растет.

«Желательно такие конфликты разрешать между соседями путем диалога и взаимных компромиссов. Это значительно удобнее и в материальном, и моральном плане выгоднее. Следует всегда помнить слова Иисуса Христа: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу», – говорит Гаспарян.

Однако если найти общий язык не удается, продолжает юрист, то такие вредительские действия соседа легко доказать при помощи установки видеокамеры.

«С использованием видеозаписи можно предъявить иск в суде о возмещении причиненного вреда, а если речь идет об уничтожении значительных объемов посевов, то можно и поставить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 ч.1 УК РФ за умышленное уничтожение чужого имущества, если это повлекло причинение значительного ущерба», – рассказывает специалист.

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