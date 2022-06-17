Мнение: Зачем Россия придушила вывоз капитала

Читатели пишут, что эмигрантам сейчас квартиру в России не продать. Точнее, продать, но денег не получить. Или, ещё точнее, получить, но только на счета типа «С», откуда их за рубеж не вывести. Народ недоволен — это выглядит большой несправедливостью. Цитирую из письма:

Меня тут попросили помочь — знакомый уехал в Австралию лет 15 назад. И вот сейчас, в 2022 году, решил продать квартиру в Одинцово, которая у него была всё это время — купил её, когда первые деньги в России заработал. А фактически в ней бабушка его жила, но год назад умерла от ковида, к сожалению.

Нашёл покупателя через интернет. Подали документы купли-продажи в регистрационную палату и сегодня получили ответ, что с 4 мая 2022 года резиденты недружественных стран могут при продаже недвижимости получать деньги только на счета типа «С».

С этого счёта можно тратить деньги только на оплату налогов и на покупку облигаций ОФЗ. Чтобы перевести деньги на обычный счёт (и дальше в Австралию) нужно получать специальное разрешение. Как получить разрешение, у регистрационной палаты ответа нет.

Я поспрашивал знакомых юристов — оказалось, что ситуация известная. Одна знакомая юрист написала в интересах своего доверителя письмо в ЦБ. И получила суровый ответ: ограничение в 10 млн рублей не действует, разрешение на снятие денег не выдаётся никому.

То есть фактически никаких денег за продаваемую квартиру мой знакомый выручить не сможет, ни в долларах, ни в рублях. Но юридически это не дефолт, ведь ему же перечислят рубли. Просто на счёт типа «С».

Непонятно, какая выгода государству от того, чтобы квартира стояла пустая. Если человек уехал и продал квартиру, её купит кто-то, кому нужно жильё. И это хорошо. Если же de facto запрещать продавать квартиру (ну то есть разрешать, но деньги — только на счёт типа С, с которого ничего нельзя сделать) — у этого два последствия:

1) Квартира будет стоять пустая.

2) Репутация России в глазах по крайней мере одной семьи — ухудшится. Сядь в его кресло — он честно заработал на квартиру, заплатил налоги, купил её. Потом решил продать, ибо больше не нужна ему в Одинцово квартира. И тут раз — такой сюрприз.

3) Возможно, появится рынок каких-то махинаций с фиктивным браком или фиктивным усыновлением, чтобы записать квартиру на «жену» или «ребёнка» и потом от его имени продать. Я не знаю, сработают ли конкретно эти схемы, или кто-то подумал и закрыл такие пути, но явно люди будут пытаться спасти свои деньги, вложенные в квартиры.

Возможно, с юридической точки зрения тут и удастся избежать дефолта через эти формальные выплаты на счета типа «С». Но по сути я от такого шага никакого плюса для России не вижу, только минусы.

Вот что я думаю по этому поводу.

1. Личная собственность не является священной коровой. К примеру, согласно приказу Минобороны № 151 от 2014 года, наше государство ведёт учёт разнообразного транспорта, от квадроциклов до грузовиков. Если государству понадобится, государство заберёт автомобили граждан и предприятий для нужд фронта. Практика общемировая — упомяну для примера хотя бы знаменитые Марнские такси.

Также собственность могут отнять у добропорядочных граждан ещё в целом ряде случаев — например, когда через чей-то садовый участок надо проложить важную дорогу. Разумеется, государство старается в таких случаях компенсировать нанесённый ущерб, но опыт показывает, что далеко не всегда собственники остаются довольны размером компенсации.

2. Также собственность у добропорядочных граждан изымают, когда речь идёт о преступлениях или о нападении на государство. Если вы возьмёте у дедушки молоток и взломаете этим молотком продуктовый магазин, полицейские молоток у вас заберут — как минимум на время рассмотрения дела. Ваш дедушка в этом случае пострадает совершенно безвинно.

3. Наконец, собственность конфискуют, если она принадлежит преступнику, и если преступник использует её в своих гнусных целях. Например, если это автомобиль с тайником, в котором преступник пытается провезти контрабанду через границу.

Ситуация с продажей квартиры, пожалуй, ближе всего именно к этому варианту. Австралиец, гражданин враждебного государства, собирается провести атаку на рублёвую финансовую систему путём вывода валюты за рубеж. Вполне очевидны причины, по которым ЦБ такие действия запрещает.

Напомню, Австралия — подлейшая страна. С одной стороны, расположенная на другом конце карты Австралия категорически не признаёт за Россией права на защиту своих границ от блока НАТО, вводит против нас санкции и снабжает оружием боевиков, которые стреляют в русских солдат. С другой стороны, Австралия недавно заявила, что Соломоновы острова не должны дружить с Китаем, и что если Китай начнёт строить военную базу на Соломоновых островах, то под угрозой окажется «суверенитет» островов (ссылка). Угроза не пустая — в начале века Австралия уже вводила на Соломоновы острова свои войска, и вывела их только летом 2017.

Вот эта позиция превосходства, согласно которой Австралия имеет право защищаться от чужих военных баз, а Россия и Китай — не имеют такого права, выглядит крайне двулично. При этом одними словами дело не ограничивается: австралийцы бомбили Ирак, Сирию, Ливию, Нигерию, Афганистан и так далее.

Конкретно сейчас, повторюсь, Австралия ввела против нас кучу санкций, Австралия поставляет оружие проамериканским боевикам и Австралия принимает деятельное участие в попытке стран Запада разрушить экономики Россию. Одно из направлений атаки — попытка обесценить рубль при помощи вывода валюты. Нет ничего странного в том, что Россия защищается, временно ограничивая вывоз капитала в Австралию, официально недружественную страну.

4. Вполне очевидно, что вот этот конкретный гражданин Австралии не является агентом австралийских спецслужб, и что он решил продать квартиру в Одинцово из сугубо шкурных интересов, без намерения нам вредить. Предположу, что логика была примерно такой: «надо спасать деньги, пока наши мощные санкции не вбомбили хилую экономику России в каменный век».

Пусть так. Россия — гуманное и цивилизованное государство, так что мы не собираемся мстить или вредить простым гражданам Австралии, даже если те поддерживают агрессивную политику своих властей. Однако надо всё же понимать, кто тут прав, а кто виноват. Австралия напала на Россию, при этом попытка вывести деньги от продажи квартиры за рубеж — часть этого нападения.

Уважаемый гражданин Австралии может просить власти России сделать конкретно для него исключение, позволить конкретно ему вывести деньги за рубеж, но у него нет ни малейшего морального права чего бы то ни было от России требовать, Россия ему ничего не должна. Разрешение купить на застрявшие деньги облигации, чтобы деньги не обесценивались из-за инфляции, уже большой подарок. А если ЦБ разрешит кому-нибудь вывод денег в Австралию до того, как Австралия остановит свою санкционную агрессию, это будет актом милосердия в чистом виде.

5. Если вам интересно моё мнение, то я бы запрет на вывод капиталов из России вообще сделал бессрочным. В нынешнем виде отток капиталов в страны Запада россиянам невыгоден — мы отдаём больше, чем получаем. Что заработано в России, должно остаться в России, и если какому-то иностранцу это не по душе, то это его проблемы.

Можно сделать исключение для случаев типа изложенного в письме — вот когда австралиец продаёт свою собственную квартиру, так как давно уже живёт в другой стране. Квартира в Одинцово стоит, допустим, 200 тысяч долларов. Лимит переводов за рубеж — 150 тысяч долларов в месяц. За два месяца можно перевести, пожалуйста. Ладно, за 3-4 месяца, если квартира большая и в хорошем доме. Не вижу тут никаких сложностей для эмигрантов, даже если у них две или три квартиры. Когда Австралия остановит свою атаку на Россию, пожалуйста, пусть переводят.

Но если речь идёт про вывоз миллионов и миллиардов долларов, то тут я уже в принципе против. Это не в интересах России: получается нечестно. Из нашей экономики деньги утекают в условную Австралию, а из условной Австралии соразмерного притока нет. Получается, что австралийцы нас обкрадывают и, следовательно, общество имеет полное моральное и юридическое право пресечь эту порочную практику.

Я считаю так: если общество разрешило тебе заработать в России капитал, то здесь его и держи. Джек Ма по этому поводу хорошо сказал: «Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство».

6. Слова Джека Ма — ещё и ответ тем, кто критикует капитализм. Капитализм — не махновская вольница, где каждый сам за себя, а кто богаче — тот и прав. Капитализм — это тонкая система распределения ресурсов, которая позволяет обществу в целом стать богаче, выдавая деньги именно тем, кто может распоряжаться деньгами лучше других. Миллиардер в этом плане мало чем отличается от чиновника с большими полномочиями. Оба управляют деньгами общества и потому обязаны делать это не только в своих интересах, но и в интересах всего народа в целом.

Конечная цель капитализма — не ублажение капиталистов, как думают завистливые борцы за социальную справедливость, а повышение благосостояния общества. И с этой точки зрения ясно, что вывоз капиталов в Австралию противоречит задачам капитализма, он благосостояние России не повышает.

7. Некоторые скажут: если запретить вывоз капиталов, тогда в Россию не пойдут иностранные инвестиции. Инвесторы не дураки, они готовы вкладываться в другие страны только при условии, что в итоге вернут свои средства, причём с прибылью.

Мой ответ будет состоять из двух частей. Во-первых, нам иностранные инвесторы не нужны. В России достаточно денег, дефицит инвесторов не входит даже в первую десятку проблем. Наша экономика даже устойчивее будет без ветреных инвесторов, которым их власти в любой момент могут приказать забрать свои деньги и бежать.

Во-вторых, если кто-то реально готов серьёзно вкладываться в Россию, или если кто-то уже серьёзно вложился в Россию раньше, то он может вывести свои дивиденды в ручном режиме. У нас есть подкомиссия, которую возглавляет Антон Силуанов, министр финансов. Если кто-то построил в России комбинат по производству ухокрутов, и теперь ему надо перевести дивиденды в условную Францию, чтобы зафиксировать прибыль, нет проблем. Приходит на комиссию, показывает отчётность и выводит. Уверен, что реальным производителям, которые развивают Россию и снабжают нас технологиями, государство не только пойдёт навстречу, но и поможет ресурсами.

Что же касается тех, кто просто хочет возить доллары за границу чемоданами, извините. России как государству это невыгодно. Можете на ваши деньги хоть собственную статую из чистого золота поставить, но только в Урюпинске, а не на Лазурном берегу.