Бюджетников, пенсионеров и студентов обяжут обедать во «Вкусно и точка»

Для поддержки отечественного производителя Минпромторг принял постановление, обязывающее предоставлять социально незащищенным категориям граждан – бюджетникам, пенсионерам и студентам, обеды в заведениях общественного питания, которые открылись под новым названием «Вкусно и точка».

– Нововведение призвано поддержать отечественного производителя, предоставив возможность бюджетникам, пенсионерам и студентам усердно потреблять продукцию компании, которая пока неспешно поедается гражданами из-за недоверия к новому локальному бренду, и не обеспечивает установленных нормативов прибыли для наших инвесторов, – прокомментировали инициативу в пресс-службе компании.

Для реализации постановления и увеличения объемов потребляемой продукции все бюджетные и общественные столовые в образовательных учреждениях и центрах социальной помощи будут преобразованы в франшизы нового бренда.

В качестве меры социальной поддержки в заведениях общепита будет предлагаться дополнительная социальная скидка 10% по утрам в будни с 9 до 13 часов дня при предъявлении документов на льготу. В случае отказа заведений от перехода под новый бренд и меню оно будет закрыто за несоблюдение новых социальных стандартов питания.

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