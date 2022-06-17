 

Бюджетников, пенсионеров и студентов обяжут обедать во «Вкусно и точка»

17.06.2022, 12:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для поддержки отечественного производителя Минпромторг принял постановление, обязывающее предоставлять социально незащищенным категориям граждан – бюджетникам, пенсионерам и студентам, обеды в заведениях общественного питания, которые открылись под новым названием «Вкусно и точка».

Российский МакДональдс - Вкус** * *очка– Нововведение призвано поддержать отечественного производителя, предоставив возможность бюджетникам, пенсионерам и студентам усердно потреблять продукцию компании, которая пока неспешно поедается гражданами из-за недоверия к новому локальному бренду, и не обеспечивает установленных нормативов прибыли для наших инвесторов, – прокомментировали инициативу в пресс-службе компании.

Для реализации постановления и увеличения объемов потребляемой продукции все бюджетные и общественные столовые в образовательных учреждениях и центрах социальной помощи будут преобразованы в франшизы нового бренда.

В качестве меры социальной поддержки в заведениях общепита будет предлагаться дополнительная социальная скидка 10% по утрам в будни с 9 до 13 часов дня при предъявлении документов на льготу. В случае отказа заведений от перехода под новый бренд и меню оно будет закрыто за несоблюдение новых социальных стандартов питания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.21 / Как откоректировать фигуру с помощью модного клетчатого принта: советы для женщин за 45

07.05.21 / Королева Летиция посетила церемонию передачи флага в платье, которое надевала 15 лет назад

07.09.21 / Языки народов России войдут в школьную программу

27.08.21 / Леди так не сделает: ошибки в маникюре, которые не допускают элегантные дамы

24.11.21 / Мнение: Расцвет грибоводства, центробанк рекламирует сою и профессиональный едок

10.06.22 / Мнение: Супружеское неравенство

10.05.22 / Мнение: Активная роль в украинском конфликте не спасёт США от внутреннего раскола

17.02.22 / Девушка купила дом, которому около 150 лет и нашла за обоями скрытую дверь, которая вела в потайное помещение и заглянула внутрь

05.01.21 / По Уэльсу бродит кошка, размером больше лабрадора

02.05.22 / Мнение: Про эвакуацию с “Азовстали”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика