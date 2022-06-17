 

Мнение: Спуск на воду авианосца “Фуян”

17.06.2022, 12:35, Разное
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В Китае спустили на воду 3-й китайский авианосец, который получил название "Фуян" и стал самым крупным надводным кораблем китайского флота.
После достройки и ходовых испытаний "Фуян" ближе к концу 2023-го года должен войти в боевой состав ВМС НОАК и вокруг него будет сформирована новая АУГ, включая новые эсминцы проекта 055.

В 2024-2025 годах начнется строительство четвертого авианосца в рамках кораблестроительной программы расчитанной до 2030-го года.

Источник: Colonel Cassad



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