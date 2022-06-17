Из-за обстрела пригорода Горловки со стороны ВСУ погибла женщина

В результате обстрела поселка городского типа Гольмовский со стороны украинских военных погибла одна мирная жительница, есть раненые, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«По предварительным данным, в результате обстрела пгт Гольмовский украинскими карателями убита мирная женщина, несколько человек ранены, информация уточняется», – написал он в своем Telegram-канале.

По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли Горловку и ее пригород Гольмовский из артиллерии большого калибра.

«Обстрел Гольмовского зафиксирован в 10.20, обстрел Горловки в 10.45»… Украинские силовики вели огонь из населенных пунктов Кодема и Новгородское. ВСУ обстреляли город из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, были выпущены 20 снарядов», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Ранее в пятницу группировка ВСУ попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки.

Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.

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