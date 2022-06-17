Мантуров анонсировал старт производства «Москвичей» до конца года

Производство отечественных автомобилей «Москвич» стартует до конца года, также может быть запущен выпуск гибридных или электрических версий, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе ПМЭФ.

«Предприятие «Москвич» – бывший «Автофрамос», принадлежавший Renault, до конца года должен запустить [производство]. Возможно, это будет гибридная либо электрическая версия», – передает его слова ТАСС.

Кроме того, Манутров заявил, что его ведомство надеется на возобновление программ льготного автокредитования и лизинга.

«Я буду рассчитывать, что это будет в ближайшие дни, потому что мы традиционно всегда в этом направлении работали следующим образом: объявляли программу, доводили эту информацию до производителей, до дилеров, до банков, до лизинговых компаний, чтобы не ждать процедуры выпуска нормативных актов – в компании процесс уже начинает работать, постепенно нормативная база подходит и уже выделяются средства для компенсации тех направлений, по которым приняты решения», – сказал министр.

Мантуров утончил, что к возобновлению программ готовы «и банки, и производители, и дилеры, и лизинговые компании».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на московском заводе Renault будет выпускаться автомобиль под историческим брендом «Москвич». Такое решение было принято после заявления компании Renault о передаче своих активов в РФ в собственность государства.

100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций АвтоВАЗа переходят в собственность РФ в лице ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал замглавы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

Напомним, французская автомобильная группа Renault передала свои российские активы в государственную собственность: долю в «АвтоВАЗе» – НАМИ, завод «Рено Россия» – Москве.

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