 

Мантуров об уходе IKEA: Жалко у пчелки

17.06.2022, 12:20, Новости дня
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на просьбу прокомментировать уход шведской компании IKEA из России.

Министра спросили, жалко ли ему, что из страны ушла IKEA.

«Жалко у пчелки!» – приводит ответ Мантурова ФАН.

 

Напомним, шведская компания IKEA продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания сообщила также, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.

Газета ВЗГЛЯД писала, какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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