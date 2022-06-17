Мантуров об уходе IKEA: Жалко у пчелки

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответил на просьбу прокомментировать уход шведской компании IKEA из России.

Министра спросили, жалко ли ему, что из страны ушла IKEA.

«Жалко у пчелки!» – приводит ответ Мантурова ФАН.

Напомним, шведская компания IKEA продаст четыре фабрики в РФ и оставит розничный бизнес в стране на паузе. Компания сообщила также, что планирует организовать распродажу товаров с российских складов.

Газета ВЗГЛЯД писала, какое будущее ждет российские фабрики и розничные магазины IKEA.

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