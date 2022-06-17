Белые джинсы – главный хит летнего сезона-2022: какую актуальную модель выбрать под свою фигуру

Женские белые джинсы — это нестареющая классика, которая вновь вернулась в тренды в 2022 году благодаря популярности стиля 80-х и 90-х годов. Они бывают с разными посадками, и существует множество способов стильно носить их круглый год, но особенно актуальны они летом. В теплое время белые джинсы являются настоящим хитом и смотрятся потрясающе.

Чтобы выглядеть гармонично, а не просто быть модным, нужно выбирать джинсы в соответствии со своей фигурой. Затем в игру вступают тенденции. Итак, несколько моделей белых джинсов для женщин, которые в моде летом 2022 года и которые нужно носить, чтобы выглядеть еще привлекательнее.

Узкие белые джинсы

Женские белые джинсы скинни, облегающие фигуру, — это универсальная одежда. Их можно носить в любое время года и сочетать с аксессуарами разных стилей, чтобы сделать образ более шикарным или, наоборот, повседневным, в зависимости от обстоятельств. Облегающие фигуру джинсы – это идеальный выбор для фигуры типа «песочные часы», а также для всех высоких девушек. Особенно эффектно они смотрятся на длинноногих женщинах, если заканчиваются на несколько сантиметров выше щиколотки.

Летом 2022 года можно носить белые джинсы длиной 7/8 с футболкой или блузкой, заправленной спереди, при этом остальная их часть должна свободно ниспадать складками. Это стиль называется французским. Такой вариант носить одежду позволяет еще больше удлинить фигуру, а также подчеркнуть стройные ноги. Образ получается весьма оригинальным и стильным.

Белые джинсы с рваными краями

Белые джинсы с рваными или потрепанными краями вернулись несколько лет назад и все еще остаются актуальными в 2022 году. Их сочетают с футболкой или другим верхом контрастного цвета, босоножками на высоком каблуке и кожаной или соломенной сумочкой. Вид получится безупречным с головы до ног.

Также остаются в моде летом 2022 года джинсы с рваными коленками. Лучше всего носить их с футболкой без рукавов, заправленной спереди в штаны.

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Узкие белые джинсы с завышенной талией

Женские белые джинсы с завышенной талией удлиняют силуэт и подходят женщинам с разными типами фигуры. Высоким и стройным их можно носить с укороченным топом, а невысоким – с босоножками на высоком каблуке. Лучше всего выбрать модель длиной 7/8, чтобы показать лодыжки и создать игривый образ, идеально подходящий для лета.

Брюки 7/8 из белого денима хорошо сочетаются с босоножками с леопардовым принтом.

Белые бойфренды

Фасон «бойфренд» по-прежнему остается в моде. То же самое касается и других свободных прямых моделей, нижний край которых можно немного подвернуть. Поскольку эти джинсы вдохновлены мужским гардеробом, их можно дополнять элементами с цветочным принтом или другими женственными деталями.

Белые джинсы с заниженной или сверхнизкой талией

Наконец, в 2022 году возвращаются брюки с заниженной или даже сверхнизкой талией. Они отсутствовали в трендах совсем недолго. Однако надо признать, что это не универсальный тренд, который подходит всем. Лучше избегать брюк с низкой талией девушкам с пышными формами, фигурой типа “груша” и женщинам ростом ниже 160 сантиметров.