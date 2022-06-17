Патрушев заявил, что СВО подтвердила превращение Украины в базу для биологических программ США, но доказательств как всегда нет

Опасения Москвы насчет того, что Украина стала базой для военно-биологических программ Вашингтона, подтвердились в ходе специальной военной операции, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая проходит в Ереване.

«В ходе операции подтвердились наши подозрения о том, что Украина стала базой для военно-биологических программ Вашингтона. Подобные проекты США требуют особого внимания цивилизованного мира, поскольку лишь американцы не присоединились к протоколу о взаимном контроле в рамках международной Конвенции о биологическом и токсинном оружии», – приводит его слова ТАСС.

Патрушев сообщил, что немалая доказательная база уже собрана. «Сбор новых фактов преступного нарушения международных законов США и Украиной продолжается на постоянной основе», – добавил он.

Секретарь российского Совбеза отметил, что для реагирования на угрозы в сфере биологической безопасности проведена серьезная работа по принятию нормативных правовых актов, связанных с сотрудничеством стран ОДКБ в этой сфере. Документы готовились достаточно долго и в сентябре 2021 года были представлены для утверждения в государствах ОДКБ, напомнил он.

Патрушев также подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия «защищает население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, осуществляет демилитаризацию и денацификацию Украины и предает суду военных преступников, ответственных за бесчеловечные преступления против мирных жителей».

Посольство РФ в Вашингтоне ранее опровергло заявления Пентагона о том, что проекты американских лабораторий в Украине якобы носили гражданский характер.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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