Мнение: Традиционная установка

Вчера во время интервью украинским журналистам Макрон сказал, что западные страны «почти официально» договорились не поставлять Украине наступательные вооружения – танки и штурмовые самолеты. «Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять», — сказал Макрон. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский знает об этой договоренности.

Мотивируются эти «почти официальные» договоренностью некими опасениями, что Россия «рассердится». В реальности выполняется довольно четкая установка на затягивание конфликта и взаимное истощение сторон. Задача всех групп, возникших вокруг конфликта «Россия-Украина» – ослабить военный потенциал Кремля. Все противоречия – только вокруг уровня этого ослабления.

Поэтому на Западе распространяется тема крайней недостаточности имеющихся в наличии вооружений, поэтому, дескать, отправлять Киеву особо-то и нечего.

Реальность более цинична: Киев должен истекать кровью, но при этом перемалывать российский военный потенциал. Обычная западная политика. Как там любят выражаться, «прагматичная». Известная фраза: «…Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помочь России, если побеждает Россия, мы должны помочь Германии и, таким образом, позволить им убивать как можно больше, хотя я не хочу, чтобы Гитлер победил ни при каких обстоятельствах…» является руководством к действию и сегодня. Просто нужно подставить другие названия и фамилии.

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