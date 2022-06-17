Тинькофф банк будет ставить на счётчик мутных клиентов

Тинькофф банк сообщил, что вводит новые правила, позволяющие ему «ставить на счётчик мутных клиентов», а также привлекать к финансовой ответственности тех, кто дерзит техподдержке.

Первым делом нововведение опробуют на лицах, недовольных комиссиями за SWIFT-платежи.

Россияне, заключившие договор с банком, теперь смогут узнать имя своего смотрящего в личном кабинете. Именно этот сотрудник будет принимать решение о дополнительных взысканиях. Деньги могут списать за подозрительную активность, нелояльность, критические комментарии в соцсетях. Для тех, кто «борзо» себя ведёт в диалоге с поддержкой, штрафы будут увеличены вдвое.

– Да, теперь такие правила. Надеемся на понимание, – ответил официальный аккаунт банка в Twitter одному из клиентов.

Учитывая, что учреждение не имеет сети отделений, клиенты смогут встретиться со своими менеджерами в нейтральных местах, о которых следует заранее договориться через приложение. Во время очной встречи с банкирами можно будет «ровно порешать вопросики», обещают в пресс-службе.

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