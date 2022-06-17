 

Тинькофф банк будет ставить на счётчик мутных клиентов

17.06.2022, 10:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тинькофф банк сообщил, что вводит новые правила, позволяющие ему «ставить на счётчик мутных клиентов», а также привлекать к финансовой ответственности тех, кто дерзит техподдержке.

Первым делом нововведение опробуют на лицах, недовольных комиссиями за SWIFT-платежи.

Россияне, заключившие договор с банком, теперь смогут узнать имя своего смотрящего в личном кабинете. Именно этот сотрудник будет принимать решение о дополнительных взысканиях. Деньги могут списать за подозрительную активность, нелояльность, критические комментарии в соцсетях. Для тех, кто «борзо» себя ведёт в диалоге с поддержкой, штрафы будут увеличены вдвое.

– Да, теперь такие правила. Надеемся на понимание, – ответил официальный аккаунт банка в Twitter одному из клиентов.

Учитывая, что учреждение не имеет сети отделений, клиенты смогут встретиться со своими менеджерами в нейтральных местах, о которых следует заранее договориться через приложение. Во время очной встречи с банкирами можно будет «ровно порешать вопросики», обещают в пресс-службе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.21 / Флуоресцентный свет проясняет связь между тепловым стрессом и урожайностью

05.07.21 / «Слишком много рожают, особенно бедные» – Чубайс призвал ограничить рождаемость в малообеспеченных семьях

19.05.21 / Советы для тех, кто не хочет выглядеть как все: создаем свой персональный стиль на основе вкусовых предпочтений

05.02.22 / Мнение: Навальный против Чубайса

26.11.21 / Бывший муж Бородиной ответил на ее высказывания о своей личной жизни

21.05.21 / Стюардессы «Аэрофлота» будут проходить через калибратор перед каждым вылетом

28.07.20 / Будут ли расти реальные доходы и пенсии россиян в ближайшие 10 лет?

24.03.22 / Как Рианна: беременная Регина Тодоренко вышла в свет в платье с оголенным животом

07.04.22 / Какие меры предпринимает государство для укрепления рубля

28.03.22 / Как поздравили своих мам с Днем матери принцессы Евгения и Беатрис, принц Чарльз и другие члены британской королевской семьи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика