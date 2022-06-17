 

ЮАР задумалась о покупке российской нефти

17.06.2022, 10:45, Разное
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Министр энергетики и минеральных ресурсов ЮАР Гведе Манташе заявил, что его страна изучает возможность покупки российской нефти, пишет Bloomberg. Он также отметил, что этот ресурс «не входит в список санкций».


AP

ЮАР рассматривает возможность закупки нефти у РФ в качестве возможной меры по снижению высоких цен на топливо, — об этом, как пишет Bloomberg, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов этой страны Гведе Манташе.

«Такова идея, — сообщил он в телефонном разговоре. — Российская нефть не входит в список санкций».

По словам министра, эта покупка ещё далека от завершения и сначала должна пройти через сложный процесс госзакупок.



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