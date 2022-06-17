ЮАР задумалась о покупке российской нефти

Министр энергетики и минеральных ресурсов ЮАР Гведе Манташе заявил, что его страна изучает возможность покупки российской нефти, пишет Bloomberg. Он также отметил, что этот ресурс «не входит в список санкций».



AP

ЮАР рассматривает возможность закупки нефти у РФ в качестве возможной меры по снижению высоких цен на топливо, — об этом, как пишет Bloomberg, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов этой страны Гведе Манташе.

«Такова идея, — сообщил он в телефонном разговоре. — Российская нефть не входит в список санкций».

По словам министра, эта покупка ещё далека от завершения и сначала должна пройти через сложный процесс госзакупок.