Шольц обещает Украине не только солидарность, но и дальнейшую поддержку деньгами и оружием

Сегодня утром французский президент Эммануэль Макрон, итальянский премьер-министр Марио Драги и немецкий канцлер Олаф Шольц прибыли в Киев на специальном поезде, пишет Der Spiegel. В начале поездки канцлер Германии пообещал, что это будет не просто демонстрацией солидарности с Украиной, и пообещал, что страна продолжит получать финансовую и гуманитарную помощь, а также поддержку в виде вооружений.



AP

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Марио Драги прибыли в Киев с визитом, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В начале своей поездки канцлер Шольц заверил Украину в неизменной полной поддержке в борьбе против «российской агрессии». «Важно, чтобы главы правительств трёх больших стран, которые участвовали в основании Европейского экономического сообщества, приехали сейчас в Киев и продемонстрировали свою поддержку Украине и гражданам Украины в этой особой ситуации войны», — заявил Шольц во время своей поездки в Киев на специальном поезде.

«Однако мы хотим не только продемонстрировать солидарность, но и заверить, что помощь, которую мы организуем, финансовая, гуманитарная, а также в виде оружия, будет продолжена», — добавил канцлер Германии. По его словам, поддержка будет продолжаться «до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость».

В то же время, он отметил необходимость ещё раз подчеркнуть, что санкции, введённые против России, имеют огромное значение. «Потому что они вносят свой вклад в существование шанса, что РФ откажется от своего плана и выведет свои войска. Именно в этом и состоит цель», — заявил Шольц.

Как пишет немецкий журнал, в украинской столице Шольц, Макрон и Драги хотят поговорить с президентом Владимиром Зеленским о дальнейшей поддержке страны, в которой проводится российская спецоперация. Свою роль на переговорах должно также сыграть стремление Украины вступить в ЕС.

Это первый визит глав государств и правительств Германии, Франции и Италии на Украину с момента начала российской спецоперации 24 февраля. Ожидается, что основное внимание в ходе визита будет уделено заявке Украины на членство в ЕС, а также дальнейшим поставкам оружия, отмечает Der Spiegel.

При этом издание подчёркивает, что особенно высокие ожидания предъявляются в отношении канцлера Германии. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призывает Шольца пообещать более масштабные поставки оружия во время сегодняшнего визита в Киев. Украинцы надеются, что значение этого визита будет не просто «символическим», а «переломным», заявил он в интервью немецким СМИ По словам Мельника, военная помощь Германии должна перейти «на качественно новый уровень», сообщает немецкий журнал Der Spiegel.