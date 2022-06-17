НЛО на огромных скоростях совершают маневры, противоречащие законам физики

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что жители Земли, возможно, являются объектом внешнего наблюдения.

Но человеческих технологий и понимания науки пока недостаточно, чтобы это осознать в полной мере, потому что мы не видим дальше обозримого для нас космического пространства, отметил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что многие летчики-испытатели времен Советского Союза, с которыми он знаком, во время личных разговоров рассказывали ему, что неоднократно видели некие необъяснимые явления, которые противоречили всем законам физики.

– Конечно, во времена СССР такая информация хранилась, что называется, за семью печатями, да еще под грифом «Для служебного пользования» (ДСП) или даже «Секретно», – сказал президент Консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов», экс-заместитель начальника Центрального управления воздушным движением Министерства гражданской авиации СССР Валерий Шелковников, – а за ее утечку можно было не только вылететь со службы, но и кое-кому лишиться погон. Сбор этих сведений вело не только Минобороны СССР, но и Академия наук, а также другие, скажем так, заинтересованные ведомства.

По словам авиаэксперта, еще в конце лета 1989 года командиры нескольких советских воздушных судов, следовавших маршрутами над нынешним Центральным Федеральным округом, передавали диспетчерам информацию о том, что наблюдают движение «неких летательных аппаратов», которые не только идут на «огромных скоростях», но и совершают маневры, «противоречащие всем законам физики». Мало того, некоторые пилоты докладывали, что ощутили, как кабины их лайнеров наполнил «запах озона», который обычно бывает сразу после прошедшей грозы, отметил эксперт.

Руководитель Роскосмоса уточнил, что наши военные летчики, которые еще в 70-х гг. прошлого столетия испытывали новые самолеты, сразу после полетов «по горячим следам» рисовали на бумаге некие необъяснимые эпизоды, свидетелями которых они стали в воздухе. Кстати, подобные свидетельства имеются и у американского космического ведомства, и они совпадают с нашими исследованиями, добавил Рогозин.

Накануне в американском аэрокосмическом агентстве было принято решение самостоятельно изучить все видео с НЛО спустя три недели после того, как они были впервые с 1969 года были обсуждены даже в Конгрессе США.

Вот и американцы решили «очень серьезно» задуматься обо всех этих явлениях, продолжает Шелковников, а я полагаю, что многие из нас очень высокого мнения о себе и поэтому не хотят верить в нечто подобное, но на самом деле мы просто «многого не знаем».

– А ведь те обсуждения в Конгрессе США состоялись практически сразу после выхода отчета о «таинственных летающих объектах», движущихся через ограниченное воздушно-космическое пространство в течение нескольких последних десятилетий, – напомнил Валерий Шелковников. – Во всяком случае, так свидетельствуют очевидцы. В отчете говорится о 144 сообщениях о неопознанных воздушных (космических) явлениях, упомянутых правительством США.