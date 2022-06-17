 

Лишь 7 процентов квартир размещены на первом этаже

17.06.2022, 10:29, Разное
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В предложении вторичного жилья в Москве есть небольшая доля квартир, размещенных на первых этажах жилых комплексов, – всего 7%. Чаще всего такие лоты приобретают те, кто стремится сэкономить. Квартира на первом этаже может быть на 35% дешевле, чем аналогичное жилье, но размещенное выше.

Стоимость самого доступного жилья на первом этаже составляет 4,8 млн рублей. За эту сумму можно приобрести студию площадью 20 «квадратов» у метро «Боровское шоссе».

«Двушка» обойдется минимум в 8,2 млн рублей. За эту цену предлагается квартира площадью 46 кв. м на Волгоградском проспекте, которой, впрочем, требуется ремонт.

В такую же цену обойдется и трехкомнатная квартира площадью 54 кв. м в Метрогородке на востоке города.

Наконец, самое доступное четырехкомнатное жилье площадью 63 кв. м стоит 11,5 млн рублей. Квартира находится в ЖК в пешей доступности от метро «Говорово».

У квартир на первых этажах есть постоянные покупатели, на которых приходится около 10% от всех сделок. Во-первых, такое жилье выбирают маломобильные и пожилые граждане, чтобы избежать пользования лестницей и лифтом. Во-вторых, первые этажи предпочитают семьи из южных регионов России и стран СНГ, особенно многодетные. Наконец, жилье ближе к земле приобретают те, кто вырос в доме в сельской местности. Им важно, чтобы из окна был вид на кустарники, цветы и создавалось ощущение своего земельного участка.



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