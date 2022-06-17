Мнение: О поразительных переменах с президентом… Что вообще происходит? (много фото)



Фото © Reuters

М-да… Так тоже бывает.

Недаром говорят, что люди пытаются изменить обстоятельства, но вот обстоятельства точно меняют людей. Иногда быстро. Очень быстро. И такие перемены — подчас разительны, а их фотографические свидетельства — красноречивы.

Как вот эти… Только слепой не заметит…

Короче, что произошло с президентом?

Заглавное фото никого не оставит равнодушным. Виден высокий профессионализм целой команды. И антураж, и расстановка, и тем более #имидж «заглавного» участника, того, что в центре.

Для удобства и понимания — было-стало.

Было:

Стало:

Как разительно изменился «человек в футболке цвета хаки»! Округлившиеся бицепсы, приятно увеличившиеся грудные, хорошо подкачанные дельты, развитые пронаторы и суппинаторы предплечья… А лицо! Идеально ровные линии бороды, довольно сложные по конфигурации. Стрижка головы тоже стильная, сложная и композиционно завершённая. Пальцы рук видны не слишком хорошо, но не станет шоком, если окажется, что там — нормальный мужской маникюр.

Это, конечно, ещё не Сенека Крэйн из «Голодных игр», но местами — даже лучше, не так ли?

И ни одной морщинки из тех, что были показаны два месяца назад (смотрим фото справа):

Украине, похоже, сильно повезло, что её нынешний президент — актёр, а не бизнесмен. Причём актёр небесталанный.

Уж какой-нибудь «шоколадный заяц» наверняка успел бы 20 раз договориться на очередной «Минск-3,4,5…». А тут — честно сыгранная роль в каждой мизансцене.

И вообще, это же ведь хорошо, когда посреди всего «ужаса, кошмара, жертв и апокалипсиса» глава государства находит время и на тренажёрный зал, и на стилиста-визажиста-парикмахера, и на фейсфит-массаж, и на маникюр, и даже на водные процедуры?

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