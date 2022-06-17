Инфляция грозит оставить британцев без фиш-энд-чипс

Резкий рост цен на электроэнергию, продукты питания и удобрения обернулся ощутимым подорожанием неофициального национального блюда Великобритании — фиш-энд-чипс, или рыбы с картофелем фри, передаёт CNN. Как пишет корреспондент канала, некоторым британцам, которым приходится из-за счетов за электричество и цен на бензин затягивать пояса, этот «культурный символ» британских островов уже скоро может оказаться не по карману.

Тревожные экономические вести из Великобритании, где средняя зарплата сейчас сокращается темпами, которые не видели больше двух десятилетий: инфляция в стране также выросла до самого высокого уровня с начала 80-х годов прошлого века.

Как пишет корреспондент CNN Анна Стюарт, последствия ощущают по всей стране — даже в том, что является для британских островов неотъемлемым культурным символом.

В приморский городок Уитстабл люди съезжаются как раз вот за этим — чтобы денёк отдохнуть и подышать свежим воздухом на его галечных пляжах. На первый взгляд, всё это очень далеко от боевых действий на Украине — но их последствия на британских берегах всё же ощущаются, сказываясь в том числе и на неофициальном национальном блюде страны.

АННА СТЮАРТ, корреспондент CNN: Как же вкусно! И правда ведь, нет на свете ничего лучше, чем отведать рыбу с картофелем фри прямо здесь, у моря. Это блюдо было принято считать весьма дешевым, но всё, что здесь есть, сейчас резко дорожает — и белая рыба, и кляр, в котором её жарят, и картошка, и кулинарное масло для жарки, и гороховое пюре, и даже упаковка.

По сравнению с прошлым годом растительные масла подорожали по всему миру почти на 50 процентов, цены на пшеницу выросли ещё сильнее, а стоимость удобрений британского производства увеличилась почти на 180 процентов, из-за чего дорожают овощи — включая и картофель. Всё это — ключевые составляющие рыбы с картошкой фри, и в цене они растут в первую очередь из-за боевых действий на Украине, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продовольствия.

Ресторан VC Jones — семейный бизнес.

АННА СТЮАРТ: Сколько уже ваша семья владеет заведением?





ПРЕДСТАВИТЕЛЬ VC JONES: Шестьдесят лет, даже больше.





АННА СТЮАРТ: Шестьдесят лет?

Но в последние два года рост затрат прилично его потрепал.





ПРЕДСТАВИТЕЛЬ VC JONES: Здесь и ужасы, которые сейчас творятся на Украине, и брексит, который тоже оказал определённое влияние. Цены стали просто космические — как на рыбу, так и на всё остальное.

АННА СТЮАРТ: Очень большая доля белой рыбы, поставляемой в заведения, подающие рыбу с картошкой фри, на деле отлавливается в российских водах — и она подорожала из-за пошлин, так ведь?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ VC JONES: Треска дорожала каждую неделю — она успела вырасти на 60 процентов. И это непосредственно связано с санкциями.

АННА СТЮАРТ: Доходность у вас, наверное, очень сильно подужалась.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ VC JONES: Она у нас в буквальном смысле испаряется.

А в гавани местные рыбаки разгружают тюки с моллюсками — город в основном поставляет именно их.

КРИС АТТЕНБОРО, рыбак: На нас влияет ситуация с нефтью и топливом. Я теперь за дизель плачу в два раза больше. Лодка у меня маленькая, но затраты всё равно получаются приличные.

Но на этом для рыбаков и продавцов рыбы с картошкой фри проблемы не исчерпываются: дело не только в растущих затратах, но и в том, что у клиентов теперь стало меньше свободных денег.

МУЖЧИНА: Счета за электричество увеличились, бензин тоже подорожал… Да, я определённо теперь буду аккуратнее с расходами, когда мы куда-то выезжаем.

ЖЕНЩИНА: Да уж, мы, прежде чем поехать, очень хорошо всё обдумали.

МУЖЧИНА: Честно говоря, я теперь ищу, где можно поесть подешевле. Раньше в рестораны ходил, но теперь там какой-то ужас. Цены почти в два раза выросли.

Пока спрос на рыбу с картошкой фри здесь остаётся большим — но не исключено, что на фоне по-прежнему кусачих бытовых затрат это блюдо, традиционно употребляемое в поездках на море, может кому-то оказаться не по вкусу и не по карману.

Дата выхода в эфир 15 июня 2022 года.