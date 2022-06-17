 

Увела Стеклова из семьи, но осталась у разбитого корыта и без детей: как живет одинокая Захарова

17.06.2022, 9:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Александра Захарова появилась на свет в 1962 году. Отец, режиссер и художественный руководитель “Ленкома” Марк Захаров, и мать, актриса Нина Лапшинова, вырастили единственную наследницу в творческой атмосфере. С ранних лет Александра была за кулисами и на гастролях вместе с родителями, а другого будущего для себя даже не представляла.

Окончив школу, Александра поступила в Щукинское училище. Уже тогда сплетники заговорили, якобы девушка обязана своими успехами знаменитому отцу. Впрочем, обращать внимания на злые разговоры Захаровой было некогда. Александра много трудилась, чтобы проявить свой талант, а после окончания учебы была нарасхват. Актрису пригласили сразу в несколько театров, но ее душа лежала только к “Ленкому”

Прежде чем принять дочь в свой театр, Марк Анатольевич провел анонимное голосование. Он не хотел, чтобы люди заговорили о кумовстве. Долгое время наследница худрука довольствовалась только массовкой, а первую большую роль получила не от отца, а от Глеба Панфилова. Только после того, как наследница блестяще сыграла Офелию в “Гамлете”, Марк Захаров начал доверять ей серьезные работы в своих спектаклях.

Несмотря на то, Александра Захарова не раз проявила себя как самостоятельная актриса, ее всю жизнь преследовали разговоры об опеке со стороны отца. Так было не только с карьерой, но и с личной жизнью наследницы режиссера.

Захарова связывала себя узами брака лишь один раз. В 1991 году актриса вышла за Владимира Стеклова, который оставил ради нее супругу и подрастающую дочь. Многие судачили о союзе по расчету и сплетничали, мол, Александра увела Владимира из семьи. Несмотря на слухи, супруги прожили в гармонии почти 10 лет.

Все закончилось, когда Марк Анатольевич попросил тестя разорвать отношения с его дочерью. Поговаривали, Захарова поймала мужа на измене и очень тяжело переживала предательство. Вскоре после развода Владимир снова женился, а Александра осталась у разбитого корыта. Актриса не вышла замуж во второй раз и не родила детей.

Некоторые коллеги винили в неудачах актрисы на любовном фронте именно ее знаменитого отца.
Мол, Александра очень любила родителя и считала его эталоном мужчины, а тот чересчур ее опекал. Как бы там ни было, факт остается фактом: в свои 60 Захарова так и не обзавелась семьей.

В 2014 году Александра Захарова потеряла мать, а в 2019-м не стало ее отца. После смерти родителей актриса осталась в одиночестве и начала реже показываться на театральной сцене. Уже продолжительное время наследница Марка Захарова воюет с нынешним директором “Ленкома” Марком Варшавером, который ввел второй и третьи составы на ее спектакли. Увы, разрешить конфликт мирно пока не выходит. Ожесточенной борьбой в театре, как и поведением Захаровой, недовольны многие коллеги.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09.20 / Дьявол из Нью-Джерси

29.01.22 / США постараются ослабить санкциями промышленный потенциал РФ

02.02.22 / Что такое комбопластика: хирург Отари Гогиберидзе о бьюти-тренде

21.01.21 / Скандалы: «На фабрике троллей аврал»

28.07.21 / Мир в огне – в буквальном смысле этого слова

19.05.21 / Французские исследователи обнаружили в древнегреческих мифах упоминание богини бодипозитива

31.05.21 / Как использовать цветную тушь для ресниц: модные идеи трендового летнего макияжа

18.10.21 / “Связался черт с младенцем”: как Ролан Быков и Елена Санаева сохранили свою любовь вопреки злым языкам и разнице в возрасте

13.12.21 / В четвертую волну COVID-19 в России выросла смертность среди женщин

07.05.22 / Взрыв в кубинском элитном отеле унёс жизни не менее 22 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика