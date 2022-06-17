 

Политолог Бернардини раскрыл причины визита Шольца, Макрона и Драги к Зеленскому

17.06.2022, 4:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам эксперта, приезд западноевропейской тройки к Зеленскому преследует несколько целей. Во-первых, это подтверждение заявленной (и мало подтвержденной фактами) солидарности. “Но, по сути, нужно будет судить на основании их официальных заявлений по итогам: полная готовность безоговорочно поддержать Киевский режим путем дополнительных поставок оружия и очередных денежных вливаний, или попытка уговорить украинского гетмана все же отказаться от части территорий, в надежде, что России этого будет достаточно?” – говорит Марк Бернардини.

Также, по мнению политолога, показательно, что у каждого западного лидера при возникновении проблем и противоречий на Родине появляется необходимость проявить себя в качестве миротворца на Украине. Только так можно понять визит Шольца, после того как он отказался приезжать из-за украинского отказа принять немецкого президента Штайнмайера и после того как украинский посол Мельник обозвал его ливерной колбасой.

Да и у остальных двоих, отметил Марк Бернардини, есть свои проблемы: у Макрона на носу второй тур парламентских выборов, где не исключено, что он получит недружественное по отношению к нему левое большинство. “А Драги никак не может смириться с несогласием своего населения полностью встать на стороне украинских нацистов, на фоне тяжелейшего экономического кризиса и растущей инфляции. В минувшее воскресенье в Италии прошел первый тур административных выборов, на них две партии правительственного большинства – Движение Пять Звезд и Лига Север – получили весьма неутешительные результаты, а это может сказаться на стабильности национального правительства”, – говорит политолог.

Помимо этого Марк Бернардини обратил внимание на забавные мелочи, связанные с визитом трех европейских политиков на Украину. “На границу Украины с Польшей Драги опоздал на пару часов, вызвав тем самым традиционные насмешки своих партнеров относительно итальянской пунктуальности. Ночью распространили удачную фотографию беседы трех лидеров в поезде в непринужденной обстановке. Шольц одел футболку с короткими рукавами, Макрон – белоснежную сорочку с длинными, а Драги – свитерок, несмотря на то что на дворе – середина июня. Очевидно, сказываются климатические навыки каждого народа”, – отметил эксперт.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Мнение: По несоответствию духу времени зачислить в резерв

20.11.21 / Мнение: Евреи из “Лев Тахор” рвутся в Иран

01.09.20 / Скандалы: Госкомпании утонули в долгах и убытках

09.11.21 / Старые привычки, дружбу, город или партнера: что нужно оставить каждому знаку зодиака в уходящем году, чтобы поймать удачу в следующем

25.12.21 / Мнение: О долгой и мучительной агонии России

14.06.22 / Celsius Network наймёт основателя «Финико» для преодоления кризиса ликвидности

03.08.20 / Мнение: Как в России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19?

27.10.20 / Эмили Ратажковски ждет ребенка

22.02.22 / «После этого кризиса мир будет другим»

23.10.21 / Резиновые сапоги и элегантный зонтик: с чем комбинировать плащи, создавая стильные осенние образы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика