 

В церкви в США устроили стрельбу, есть пострадавшие

17.06.2022, 4:20, Новости дня
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В четверг в церкви американского штата Алабама неизвестный устроил стрельбу, несколько человек получили ранения, сообщают местные телеканалы.

Огонь открыли в епископальной церкви, расположенной к югу от города Бирмингем, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

Подозреваемого удалось задержать, на месте работают сотрудники полиции.

Ранее в июне в штате Мэриленд на предприятии произошла стрельба, погибли не менее трех человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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