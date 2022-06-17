В церкви в США устроили стрельбу, есть пострадавшие

В четверг в церкви американского штата Алабама неизвестный устроил стрельбу, несколько человек получили ранения, сообщают местные телеканалы.

Огонь открыли в епископальной церкви, расположенной к югу от города Бирмингем, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

Подозреваемого удалось задержать, на месте работают сотрудники полиции.

Ранее в июне в штате Мэриленд на предприятии произошла стрельба, погибли не менее трех человек.

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