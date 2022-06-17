 

BFM TV – во Франции растёт число больных COVID-19 — новую волну ожидают осенью

17.06.2022, 3:45, Разное
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Французы перестали соблюдать меры предосторожности, и за неделю число заболевших коронавирусом подскочило на 32%, пишет BFM TV. Пока больницы справляются с ростом пациентов в реанимации, однако службы здравоохранения рекомендуют людям в группе риска получить четвёртую дозу вакцины, чтобы избежать новой волны осенью.

Люди проходят рядом друг с другом без масок, не соблюдая социальную дистанцию. Уже на протяжении нескольких недель меры предосторожности, похоже, забыты, а заболеваемость растёт.

Множество посетителей этой аптеки приходят, чтобы снова пройти тестирование.

АПТЕКАРЬ: Добрый день!

ШАРЛОТТА, пришла сдать ПЦР-тест: Добрый день! Я хочу пройти тестирование, пожалуйста.

АПТЕКАРЬ: Без проблем, у нас всё готово.

Из предосторожности…

ШАРЛОТТА: У меня просто заложен нос и два дня болит горло, так что я бы хотела убедиться (что это не COVID-19. — ИноТВ).

…или потому, что они контактировали с больными.

ЖИЛЬ, контактировал с больным, пришёл сдать ПЦР-тест: В воскресенье мы обедали с детьми, и в понедельник у одного из них появились все симптомы (коронавируса. — ИноТВ).

В среднем за последнюю неделю ежедневно выявляли 30 894 случаев заболевания, что на 32% выше, чем на прошлой неделе. Такие данные подтверждают в аптеках.

ФРЕДЕРИК ДЕМУЛЕН, аптекарь: Люди ходят на свадьбы, приёмы, конференции, так что они больше контактируют с больными коронавирусом и, разумеется, у нас больше положительных тестов, чем раньше. Примерно в три раза больше положительных тестов, чем на прошлой неделе.

Такой новый виток пандемии отразился на больницах: в среднем ежедневно в реанимацию попадает 55 больных COVID-19 — это на 22% больше, чем на прошлой неделе. Пока больницы не переполнены, но врачи не теряют бдительности.

БЕНЖАМЕН ДАВИДО, инфекционист в больнице Раймон-Пуанкаре в Гарше: Главная опасность — допустить что-то вроде самоуспокоения и пережить летний пик, чтобы в конце концов нас догнала осенняя волна. Таким образом, необходимо её предвосхитить, а этого пока никто не делает.

Чтобы избежать такого сценария, службы здравоохранения рекомендуют людям из группы риска осенью получить четвёртую дозу вакцины. 

Дата выхода в эфир 16 июня 2022 года.



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