Freie Welt – в Германии рекордная за 50 лет инфляция

Майский рост цен в ФРГ составил 7,9%, что является наивысшим показателем с 1973 года, пишет Freie Welt. Как отмечает издание, основной причиной инфляции стало резкое подорожание энергоресурсов, однако свою роль сыграла и неверная политика ЕЦБ.



AP

В минувшем мае рост цен в Германии составил 7,9%, обновив рекорд с момента воссоединения, пишет Freie Welt. Кроме того, рост цен, превышающий 7%, продлился уже третий месяц подряд, что также стало рекордом.

В последний раз столь высокая инфляция была в Германии в 1973 году, напоминает издание. Тогда причиной роста цен стал «нефтяной шок». Сейчас основными драйверами инфляции являются цены на энергию, топливо и продукты питания. При этом инфляция без учёта цен на энергетику и продукты значительно ниже: она составляет 3,8%, однако это всё равно самый высокий показатель с 2006 года.

Как отмечает издание, сложно установить конкретные причины роста цен, учитывая, что инфляция начала расти ещё в 2021 году. С одной стороны, причина заключается в резком росте цен на энергоносители. С другой стороны, определённую роль также играет ошибочная монетарная политика ЕЦБ, считает Freie Welt.

Последствия инфляции заключаются не только в снижении благосостояния граждан, пишет издание. Помимо прочего инфляция приведёт к повышению ключевых ставок и увеличению государственных долгов.