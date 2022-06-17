Мнение: Медведев прокололся?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в заблокированном в России Twitter о поездке в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

Дословно: «Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой» (отсюда).

Меня удивил даже не текст сообщения Медведева. В котором с трудом скрывается жажда «хлопнуть горилки». Куда большее удивление вызвало, что Медведев воспользовался своим аккаунтом в Twitter. А Twitter мало того что заблокирован в России, так он еще, как заявил другой известный блогер, и тоже Дмитрий, но Рогозин, превратился в «… помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды».

Неужели Медведев пользуется VPN для обхода блокировок? Этого не может быть, он же законопослушный россиян, к тому же – юрист по диплому.

Вот я и подумал, может, Медведев сейчас не в России, а где-то там, где Twitter не заблокирован? Почему бы и нет?

Рис. отсюда

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