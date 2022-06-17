 

Мать пленного наемника из США заявила о проверке фото с ним в госдепе

17.06.2022, 3:01, Новости дня
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Госдеп США проверяет подлинность фото, на котором якобы запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен на Украине, сообщила мать одного из них Банни Дрюке.

«Они напряженно работают над верификацией (фотографии). Мы очень надеемся», – сообщила Дрюке каналу CNN, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что видела фото, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.

Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен в Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет. Также госдеп США заявил, что есть информация о пропаже еще одного американца в Донбассе.

До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.

Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.

Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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