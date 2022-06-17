Китай выступил против мер по эскалации ситуации на Украине

Китайская сторона выступает против мер, которые могут «подливать масла в огонь» конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

«Китай поставляет Украине столь необходимые гуманитарные грузы, такие как продукты питания, детские смеси, спальные мешки, одеяла и водонепроницаемые маты. США, напротив, посылают на Украину вооружения поражающего действия», – цитирует китайского дипломата ТАСС.

Он добавил, что Пекин поддерживает все, что способствуюет разрядке ситуации и политическому урегулированию.

«Китай выступает против действий, направленных на то, чтобы раздувать пламя или подливать масло в огонь, что может привести к эскалации ситуации и является контрпродуктивным для политического урегулирования», – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее в Белом доме заявили, что не наблюдают признаков военной помощи Китая России.

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