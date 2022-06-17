 

В Москве зафиксировали снижение спроса на жилье в 50-60%

17.06.2022, 3:00, Новости дня
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Спрос на жилье в российской столице сократился в половину, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы видим, что спрос на жилье упал на 50-60% по разным объектам. Аналогичная ситуация в коммерческом секторе. Это, безусловно, скажется и на объеме инвестиций в этой сфере», – сказал Ефимов в интервью РИА «Новости».

Он пояснил, что московские власти проводят индивидуальные встречи с застройщиками, рассматривают проекты, изучают их реализацию, и устанавливают те, которые находятся под риском.

Правительство города в первую очередь следит за жилищным строительством, чтобы не допускать проблему дольщиков.

«Что касается коммерческой застройки, то в моменте многие проекты были приостановлены, но это касается главным образом тех проектов, которые запускаются с нуля. Проекты, которые в высокой степени готовности, финансируются, все строится. Уверен, что к концу года с учетом стабилизации ситуации и эта отрасль подтянется», – сказал заместитель мэра.

Ранее Ефимов сообщал, что у Москвы не наблюдается резкого замедления экономики, как это было в 2020 году из-за коронавируса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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