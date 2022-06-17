 

Мнение: Переходим на квас и рассол?

17.06.2022, 2:10, Разное
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Компания Coca-Cola HBC объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда Coca-Cola Company в России.

О приостановке деятельности в России из-за спецоперации России на Украине Coca-Cola HBC обявила еще в начале марта. Но производство напитков продолжалось. На всех десяти заводах по производству напитков, принадлежащих Coca-Cola брендов. Речь про Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки «Добрый», Pulpy, Rich, «Моя Семья», Innocent и пр.

Но сейчас Coca-Cola HBC, видимо, приняла решение остановить работу своих заводов России.

Переходим на квас, пиво, рассол?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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