Названы лучшие новостройки у парков

Покупатели столичных квартир все чаще обращают внимание на природное окружение жилого комплекса. Однако близость к парковой зоне напрямую влияет на класс проекта и его стоимость. Аналитики составили список самых доступных ЖК класса «премиум» рядом с парками.

Первое место занял ЖК «Дыхание» рядом с пейзажным парком «Дубки» в районе Тимирязевский. Комплекс включает три высотных и два 12-этажных корпусов. Средняя цена кв. м в проекте составляет 335 тыс. рублей.

Второе место досталось ЖК MOD, расположенному у благоустроенного парка «Фестивальный» в Марьиной роще. Квартал состоит из двух 9-этажных клубных домов и трех небоскребов. Средняя цена «квадрата» – 391 тыс. рублей.

В клубном доме Verdi рядом с большим Петровским парком средняя цена кв. м составляет 396 тыс. рублей. В проекте в районе Савеловский представлено чуть более ста просторных апартаментов, в том числе с двумя уровнями, и пентхаусов.

Четвертое место занимает ЖК Primavera, состоящий из разноэтажных корпусов, у Строгинской поймы. Средняя цена «квадрата» – 411 тыс. рублей. На набережной реки у новостройки для жителей будет организован собственный экопарк с игровыми комплексами и дорожками для пешеходов.

Замыкает пятерку лидеров ЖК Symphony 34, состоящий из четырех небоскребов высотой до 54 этажей, у парка «Тимирязевский». В домах есть квартиры самых разнообразных форматов, в том числе пентхаусы. Средняя цена кв. м – 411 тыс. рублей.