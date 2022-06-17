 

«Камаз» спрогнозировал падение рынка тяжелых грузовиков в 2022 году

17.06.2022, 1:40, Новости дня
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Рынок тяжелых грузовиков массой 14-40 тонн в РФ в 2022 году снизится примерно на треть, сообщил гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в ходе брифинга на ПМЭФ.

«Рынок грузовиков в нашем сегменте, по нашим оценкам, на 30-40% упадет», – цитирует гендиректора компании РИА «Новости».

По оценке «Камаза», в 2021 году рынок тяжелых грузовиков составлял 79 тыс. штук.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что российский авторынок ждут масштабные потрясения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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