Медведев рассказал об опыте использования автомашин «Лада»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о том, как он покупал отечественный автомобиль «Жигули» «Лада-2107».

«Первая моя машина была белая «семерка» жигулей («Лада-2107»). Прикупил я ее новой, году в 1995-м, за приблизительно 5 тыс. долларов (даю в инвалюте, так проще из-за курса). Была приличная весьма сумма. Да, и машина считалась неплохой. Хотя сейчас «Лада» стала подороже, но и доллар уже не тот», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что перепродать машину удалось лишь в три раза дешевле, но летом 2008 года, после того как он был избран главой государства, ему предложили выкупить автомобиль обратно.

«Мне предложили выкупить обратно мою же вдрызг убитую машину, но уже за 15 тыс. долларов. Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца. Мораль: всем чиновникам – только «Лады», – заключил зампред Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он как чиновник готов ко всему, в том числе и пересесть на автомобиль Lada, если поднимется такой вопрос.

Пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов.

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