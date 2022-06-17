Байден заявил, что санкции против России ввели исходя из интересов США
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Антироссийские санкции стали самым лучшим из возможных выборов для США, не реагировать на ситуацию в Украине было нельзя, сообщил глава Белого дома Джо Байден.
«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток <…>. Что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, просто отстранилась от российской агрессии?» – сообщил Байден в интервью Associated Press, передает ТАСС.
Он пояснил, что принимал решение об экономических санкциях против РФ не как политический деятель, а как главнокомандующий.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Западом принято более 10 тыс. связанных с Россией санкций.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что США и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных ими же антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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