 

Байден заявил, что санкции против России ввели исходя из интересов США

17.06.2022, 1:40, Новости дня
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Антироссийские санкции стали самым лучшим из возможных выборов для США, не реагировать на ситуацию в Украине было нельзя, сообщил глава Белого дома Джо Байден.

«Я президент Соединенных Штатов. Это [санкции] в лучших интересах страны, без шуток <…>. Что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура, которую мы связываем вместе, просто отстранилась от российской агрессии?» – сообщил Байден в интервью Associated Press, передает ТАСС.

Он пояснил, что принимал решение об экономических санкциях против РФ не как политический деятель, а как главнокомандующий.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Западом принято более 10 тыс. связанных с Россией санкций.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Эрик Вудхаус заявил, что США и их союзники с самого начала понимали, что сами столкнутся с негативными побочными эффектами и экономическими издержками от введенных ими же антироссийских санкций.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что ущерб от антироссийских санкций встревожил США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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