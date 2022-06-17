Корсетный топ, платье с запахом и вырез в форме сердца: что надеть девушке, чтобы большая грудь не бросалась в глаза

Девушки с большой грудью далеко не всегда довольны тем, как они выглядят, и испытывают определенную неуверенность. Кроме того, некоторые модели одежды делают бюст солидного размера более заметным и привлекают внимание мужчин.

Несмотря на то что большая грудь является мечтой многих женщин, к сожалению, иногда она может вызвать чувство дискомфорта. Чтобы чувствовать себя более уверенно и привлекательно, стоит учитывать определенные рекомендации при выборе своих нарядов. Вот некоторые полезные советы.

Платье с запахом

Женщины могут попробовать носить платье с запахом, чтобы большая грудь не слишком сильно бросалась в глаза, но при этом хорошо выглядеть.

Причина заключается в том, что платье с запахом подчеркивает изгибы тела, особенно в области талии и живота, которые находятся немного ниже груди.

Правильно подобранное платье можно сочетать с туфлями на каблуках или любой обувью, которая поможет повысить уровень комфорта и уверенности в себе.

С другой стороны, платье с запахом является модным трендом. Этот наряд просто отлично подходит для встреч, работы в офисе или просто прогулок.

Одежда с широким вырезом в области шеи

Женщины с большой грудью могут выбрать для себя платья или топы с широким вырезом в области шеи. Все это по причине того, что широкое декольте может закрывать область бюста.

Кроме того, такая модель наряда помогает сделать акцент на ключицах, что позволяет визуально скрыть большую грудь.

Платье или топ с широким вырезом будет выглядеть еще более изящно, если другие подобранные вещи, аксессуары и обувь будут идеально сочетаться.

Свободное платье

Женщины с большой грудью часто боятся носить обтягивающие платья, опасаясь, что бюст будет выглядеть визуально еще больше.

К счастью, этого можно избежать, если если надеть свободный наряд. Для такого типа платья характерен прямой и свободный покрой.

Такой наряд можно сочетать с сапогами и серьгами. Свободное платье является одним из самых удобных фасонов, который можно надеть на встречу или вечеринку.

Платье с вырезом в форме сердца

Такой наряд просто отлично подойдет для девушек с большой грудью. Платье с вырезом в области груди поможет продемонстрировать красивое декольте и подчеркнет область ниже шеи.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Такой наряд можно сочетать с ожерельем или не дополнять никакими аксессуарами.

Корсетный топ

Топ в виде корсета является удобным и стильным вариантом. Такой наряд просто отлично подчеркивает изгибы тела.

Тело женщины будет выглядеть более подтянутым. Это помогает создать впечатление того, что размер груди немного меньше.

Корсет не закрывает все тело, но этот тип верха просто отлично подойдет женщинам, которым комфортно со слегка заметным декольте.

Корсет можно сочетать со свободной короткой юбкой.

Квадратный вырез

Топ с квадратным вырезом в области декольте помогает визуально сделать грудь менее заметной.

Такой наряд можно сочетать с брюками, чтобы выглядеть просто сногсшибательно на любом мероприятии и при этом ощущать себя комфортно.

Многослойность

Чтобы большая грудь не слишком сильно бросалась в глаза, стоит создать многослойный наряд.

Например, отличной идеей станет сочетание пальто, куртки, блейзера или свитера с любым топом.