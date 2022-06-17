Маникюр с настоящими цветами: как сделать самые красивые и нежные ногти в домашних условиях

Каждый новый сезон в бьюти-индустрии появляются необычные веяния. А то, что вы рады началу лета, можно подчеркнуть с помощью маникюра, дополнив его натуральными цветами. Соцветия можно предварительно высушить, а затем комбинировать самыми разными способами, закрепляя с помощью обычного прозрачного лака.

Впрочем, цветы можно приклеивать и на гель-лак или акриловое покрытие. В этом случае маникюр будет держаться уже целый месяц или даже больше, если длина ногтей не будет слишком внушительной.

Варианты цветочного маникюра

Для того чтобы создать летний образ, нужно продумать каждую деталь, в том числе и маникюр. Отлично с прозрачным лаком будут смотреться розовые и бежевые оттенки, а также пастельные тона. Поэтому можно подбирать цветы, которые будут этому соответствовать. Прогулявшись по парку или лесу у вашего дома, вы сможете подобрать миниатюрные листочки, соцветия и микроветочки, которые станут частью вашего непревзойденного летнего маникюра.

Для того чтобы получилась настоящая красота, вы можете комбинировать и разные цвета, используя яркие прессованные цветы на нюдовых оттенках. Для того чтобы создать контраст, можно использовать в качестве фона лак, цвет которого будет отличаться от цветочков. Такая натуральная аппликация может быть нанесена только на один ноготь, на несколько или сразу на все ногти на руке.

Хорошо, если у вас есть дополнительный декор для маникюра. Тогда стразы, камни и блестки можно будет комбинировать с натуральными соцветиями как душе угодно. Если у вас есть подходящие веточки или цветы, но не хватает отдельных элементов, вы можете дорисовать их с помощью контрастного лака или использовать искусственную аппликацию. Хорошо будет смотреться сочетание натуральных цветов и строгих геометрических форм, которые можно создать с помощью кисти или наклеить в виде готовых лент.

Какие сухоцветы выбрать в магазине

Если самой бегать по полям и лесам в поисках цветов нет желания, чтобы поддержать тренд, можно приобрести готовые сухоцветы в магазине или заказать на маркетплейсе. Но важно знать, какие из них приобретать, чтобы маникюр получился красивым. Так, зонтики – это засушенные цветы с тонкими веточками, которые можно использовать по отдельности или комбинировать между собой. С помощью зонтиков можно создать объемный маникюр. Бутончики продаются в разных цветах. Они помогают создать аквариумный дизайн, который выглядит лучше всего, ведь наполнением могут быть не только цветы, но и блестки, фольга и прочее.

Мелколепестковые сплющенные цветы смотрятся максимально эстетически привлекательно. С их помощью можно заполнить всю пластинку ногтя, а дополнение в этом случае даже не понадобится. Приобретите и отдельные части лепестков, веточек и зерен. Они позволят вам дополнить маникюр элементами и насытить дизайн, придав ему глубину. С помощью скелетированных листьев можно создать необычный дизайн ногтей, который смотрится максимально натурально, а выдает себя только при ближайшем рассмотрении.

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Как создать сухоцветы самостоятельно

Для того чтобы сделать маникюр в домашних условиях, все собранные цветы нужно разложить на бумажные полотенца, а сверху положить еще один слой полотенца или офисный лист формата А4. Утюг нагревается до максимальной температуры, а затем листья и цветы оставляют до высыхания.

Как сделать цветочный маникюр своими руками

Для того чтобы оформить ногти в соответствии с летним стилем, нужно запастись лаками разных цветов, в том числе и прозрачным, а также мелкими цветочками, веточками и другими природными элементами, которые вам будут по душе.

Для создания классического цветочного маникюра нужно нанести на ногти прозрачный лак и немного подождать, когда он подсохнет, но не высохнет полностью. На этот слой, вооружившись пинцетом, можно будет уложить соцветия, листочки и веточки, немного прижав их к поверхности.

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Помочь в этой ювелирной работе сможет игла, с помощью которой можно будет укрепить природные элементы, чтобы они не загибались, пока вы будете наносить верхний слой. Кстати, на следующем этапе этим и предстоит заняться.

Нужно нанести поверх декора еще один слой лака. Важно, чтобы лак был свежим, в противном случае несколько слоев материала будут долго сохнуть, а в конечном итоге поверхность может получиться неровной, ведь лак должен покрыть декор полностью. Если этой рекомендацией пренебречь, маникюр не будет стойким к механическим повреждениям, ведь вам нужно будет проходить с ним как минимум один вечер.