Press TV – правительство Греции осудили за превращение страны в «огромную базу» США

Власти Греции делают всё, чтобы в стране закрепились американские войска. С таким утверждением выступил депутат партии МЕРА25 Клеон Григориадис. Он также обвинил местные СМИ в том, что они раздувают угрозу конфликта с Турцией, чтобы обосновать присутствие на греческой территории военных баз Пентагона, пишет Press TV.



AP

Греческое правительство превратило всю страну в «огромную базу США». С таким предупреждением выступил местный депутат на фоне попыток Вашингтона укрепиться в европейской стране, пишет Press TV.

Во время выступления в парламенте член партии МЕРА25 Клеон Григориадис раскритиковал правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. По его мнению, власти ведут излишне проамериканскую внешнюю политику, отмечает телеканал.

«В настоящий момент американские, а не турецкие солдаты, бродят по Криту, Александруполису, Ларисе и другим районам, которые старые товарищи из СИРИЗА оставили Соединённым Штатам. Давайте начистоту: Греция превратилась в огромную базу США», — заявил депутат.

Григориадис также выразил мнение, что местная пресса нагнетает «атмосферу войны с Турцией». По его словам, тем самым СМИ пытаются запугать греческих граждан, чтобы американское военное присутствие в стране стало для них приемлемым.

Парламентарий призвал не забывать об уроках прошлого. «История показывает, что большие державы используют малые в качестве инструментов и в своих интересах, не считаясь с тем, какое страдание они могут причинить, как это было в 1922 году (во время второй греко-турецкой войны. — ИноТВ)», — заявил Григориадис.

По словам Press TV, комментарии депутата почти совпали с недавним заявлением президента Турции, который выступил против девяти американских баз, размещённых в Греции. «Против кого они развёрнуты? Говорят, что против России. Но мы на такое объяснение не купимся», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Афины и Анкара уже на протяжении многих лет враждуют друг с другом. Среди предметов их спора природные ресурсы и военно-морское влияние в восточном Средиземноморье, поясняет телеканал.

Примечательно, что не так давно под давлением Вашингтона греческие власти захватили в своих водах танкер, перевозивший иранскую нефть, которая затем была перенаправлена в США. Тегеран осудил инцидент, назвав его «примером международного пиратства», напоминает Press TV.